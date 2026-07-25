Washington Post сообщила о кампании против Вэнса в Республиканской партии США

Tекст: Антон Антонов

Команда политика уверена в искусственном происхождении волны критики внутри Республиканской партии, пишет Washington Post.

Оппоненты обвиняют вице-президента в принятии решений, не поддерживаемых лидером страны. В частности, заявляется, что Вэнс «не пригоден» для должности вице-президента из-за попыток заключить мирное соглашение с Ираном.

За два года до выдвижения кандидата в президенты политик остается фаворитом опросов, хотя госсекретарь Марко Рубио также набирает популярность среди республиканцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Вэнс в ходе брифинга ответил на вопрос о своем возможном участии в грядущей президентской кампании.

При этом затяжной конфликт с Ираном угрожает перспективам политика на предстоящих республиканских праймериз.

Вэнса и Марко считают главными кандидатами на пост президента США от республиканцев в 2028 году.

