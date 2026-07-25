Скончался актер из «Ликвидации» и «Глухаря» Юрий Лопарев

Tекст: Антон Антонов

Гумиров рассказал, что у артиста была онкология, однако Лопарев продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни. У Лопарева было много проектов, только в последнее время шесть или семь, что в таком возрасте встречается нечасто, отметил Гумиров.

«Не любил о болезни думать, поэтому так себя собрал в кучу и побежал дальше – сниматься», – приводит его слова РИА «Новости».

Юрий Лопарев родился в 1952 году, впервые вышел в кадр в шестилетнем возрасте в фильме «Жажда» и тогда решил стать актером.

В 1990 году он окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, на Украине, в том числе в Одесском театре кукол.

С 2006 года жил и работал в Москве. Лопарев снялся более чем в 270 фильмах и сериалах, среди которых «Ликвидация», «Глухарь», «Сделано в СССР», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и другие работы.

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