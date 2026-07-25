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    25 июля 2026, 00:49 • Новости дня

    Танкер с нефтепродуктами Саудовской Аравии подвергся атаке в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    В Красном море был атакован танкер NCC MASA с нефтепродуктами Саудовской Аравии, судно получило небольшие повреждения и продолжило путь в Джидду, сообщил официальный источник в Главном транспортном управлении королевства.

    «Судно NCC MASA, принадлежащее саудовской компании, подверглось нападению в Красном море, в результате чего корпусу судна были нанесены незначительные повреждения», – сообщил источник SPA.

    По его словам, после проверки безопасности судно и экипаж продолжили движение к месту назначения, передает РИА «Новости».

    Накануне вечером хуситы объявили об ударах по двум саудовским судам в Красном море, которые нарушили введенный ими запрет на судоходство. Саудовские власти ранее подтвердили атаку на танкер Encelia, после которой на борту вспыхнул пожар.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря. В коалиции уточнили, что под удар попали цели, которые связывают с угрозой для коммерческих судов в Красном море, передал Al Arabiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы сообщили об ударах по нефтяным танкерам Encelia и Layla за нарушение морской блокады Саудовской Аравии.

    Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа объявил морскую блокаду Саудовской Аравии и запрет на морское судоходство для королевства.

    Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси предупредил Эр-Рияд о готовности нанести ракетные и беспилотные удары по саудовским нефтяным и жизненно важным объектам.

    23 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

    Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовский принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был обнаружен в отеле London Marriott Hotel Kensington в ноябре 2025 года после того, как принял наркотический коктейль, а коронер констатировал смерть в результате несчастного случая, но теперь результаты экспертизы раскрыли причины случившегося.

    В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

    По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

    При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

    «Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

    Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

    Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    23 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия заключили соглашение по мирному атому

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объявило министерство энергетики США.

    «Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли исторического соглашения о ядерном сотрудничестве. Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бен Салман подписали мирное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, предусматривающее многолетнее партнерство на миллиарды долларов», – сказано в сообщении американского ведомства.

    Напомним, CNN 19 июля узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану.

    Агентство AP сообщило 22 июля о том, что президент США одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией.


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    23 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения США радиоэлектронной борьбы в Кувейте

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли мощный удар по позициям армии США. Основной целью стал военный объект на территории Кувейта, передает РИА «Новости».

    Представители ведомства подтвердили факт успешного нападения. «Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции «Победа два» в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», – отмечается в заявлении пресс-службы.

    Дополнительно сообщается об атаке на диспетчерскую вышку американской базы. В результате целенаправленного огневого воздействия инфраструктуре военного объекта причинен серьезный материальный ущерб.

    Ранее иранские вооруженные силы поразили склады с американскими боеприпасами на базе Кэмп-Доха в Кувейте.

    До этого элитные подразделения Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил две пусковые установки HIMARS на кувейтской территории.

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    24 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом

    Трамп потребовал от Эр-Рияда признать Израиль ради сохранения ядерной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выдвинул новое требование Эр-Рияду к соглашению о передаче атомных технологий. Спустя сутки после подписания соглашения о передаче атомных технологий Вашингтон поставил его выполнение в жесткую зависимость от присоединения королевства к Авраамским мирным договорам.

    Президент США изменил параметры подписанного накануне соглашения, передает The Washington Post.

    Договор о развитии гражданской атомной энергетики оказался под угрозой срыва из-за требования нормализовать отношения с Израилем.

    «Гражданская ядерная сделка будет одобрена, но она полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным Авраамским договорам», – заявил Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что отказ от этого условия приведет к аннулированию достигнутых договоренностей.

    Израильская сторона активно выступает против саудовской ядерной программы, опасаясь начала региональной гонки вооружений. При этом наследный принц Мухаммед ибн Салман ранее предупреждал о готовности создать собственное оружие в случае успешных разработок Ирана.

    Документ предусматривает двухлетнее изучение возможности обогащения урана на саудовской территории. Процесс должен проходить под строгим контролем американских специалистов без передачи секретных технологий местным властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласовал договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект двустороннего соглашения без соблюдения строгих стандартов нераспространения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии надежных гарантий против создания Эр-Риядом ядерного оружия.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    22 июля 2026, 04:09 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Центральное командование США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Целями атаки стали центры управления военными операциями, морские объекты, авиационные ангары, склады беспилотников и логистическая инфраструктура, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за прошедшие три месяца иранская сторона атаковала более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    CENTCOM заявил, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. По версии США, с начала мая американские силы помогли обеспечить безопасный проход около 900 коммерческих судов и транспортировку 450 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы сообщили, что приступили к 11-му раунду ночных бомбардировок иранской территории. Серия взрывов прозвучала в городах Ирана.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США. Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море.

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    22 июля 2026, 06:47 • Новости дня
    Иран поразил склады с американскими боеприпасами в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы поразили склады с боеприпасами и логистическое оборудование американских военных на одной из баз в Кувейте.

    Целью удара стала база Кэмп-Доха, где размещается командный центр сухопутных войск американской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Удары наносились с помощью дронов, поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне.

    В тот же день военные Ирана уничтожили радары и беспилотники США на кувейтской базе Али-ас-Салем.

    Несколькими днями ранее иранские дроны нанесли удары по центрам материально-технического обеспечения американской армии в Кувейте.

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    22 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Представитель ВС Ирана: США не знают, где находится производство ракет

    Представитель ВС Ирана Шекарчи: США не знают, где находится производство ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не располагает достоверной информацией о точном местонахождении действующих оборонных предприятий Ирана, выпускающих ракеты, сообщил высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

    Американские спецслужбы не смогли установить координаты иранских объектов оборонной промышленности, передает РИА «Новости». Высокопоставленный представитель вооруженных сил государства Абольфазль Шекарчи подчеркнул безуспешность попыток Запада отследить создание вооружений.

    «Противник не знает, где находится часть центров по производству наших ракет, и несмотря на все разведывательные системы и технологии, которыми он располагает, находится в неведении», – отметил военный.

    Офицер также уточнил непрерывный характер работы военно-промышленного комплекса. По его словам, выпуск ракет продолжался как во время 40-дневного конфликта этой весной, так и после подписания меморандума о прекращении боевых действий в середине июня.

    Президент США  объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном. Американские спецслужбы подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана.

    Вооруженные силы Ирана активно применяют обманки для скрытия настоящих пусковых установок.

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    22 июля 2026, 02:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по «всем интересам» США на Ближнем Востоке

    «Хатам аль-Анбия» пригрозил ответом в случае атаки США на ядерные объекты Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В случае ударов США по иранским ядерным объектам целями станут все американские интересы на Ближнем Востоке, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    «Нижеследующим заявляется, что если армия-агрессор перейдет к этому этапу, мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения штаба.

    Одновременно высокопоставленный иранский источник предупредил, что британские интересы на Ближнем Востоке тоже могут стать законной военной целью, если Лондон присоединится к войне США против Ирана, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что в случае подтверждения сообщений о решении нового премьер-министра Британии Энди Бернэма участвовать в войне все британские объекты в регионе будут включены в список целей иранских вооруженных сил.

    Тот же источник напомнил, что Британия, по его словам, уже однажды столкнулась с реализацией иранских угроз во время сорокадневной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Ирана.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

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    22 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    МИД Британии отозвал из Ирана сотрудников посольства

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский МИД призвал соотечественников воздержаться от поездок в Иран и ближайшие регионы на фоне взаимных ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре, а также сообщил об отзыве сотрудников дипкорпуса в Тегеране.

    «В связи с обновленной информацией о региональной напряженности, а также из-за ситуации в области безопасности, сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать в удаленном режиме», –  сказано в сообщении британского МИД.

    Министерство иностранных дел и по делам Содружества также не рекомендовало  совершать поездки в Иран.

    «Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там и риски, связанные с вашим пребыванием», – призвали в МИД.

    Там добавили, что граждане Британии и лица, имеющие двойное британско-иранское гражданство, подвергаются риску ареста, допроса или задержания.

    «Наличие британского паспорта или связей с Великобританией может быть достаточной причиной для задержания со стороны иранских властей», предупредили в ведомстве.

    Британский МИД предупредил о том, что воздушные, морские и сухопутные пути находятся под жестким контролем местных властей, а границы могут закрыть в любой момент. Ситуация осложняется регулярными перебоями со связью и блокировками интернета.

    Кроме того, поступают сообщения об ударах США и Израиля по ключевым объектам иранской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, мосты, нефтедобывающие предприятия и системы водоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры Ирана. Тегеран отказался  открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты.

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