Британские солдаты угнали БТР и протаранили легковые автомобили

Tекст: Антон Антонов

Двое британских солдат, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угнали бронетранспортер Bulldog с территории казарм в Перхем Даун, пишет Sun.

Инцидент произошел ночью после того, как военные напились за пределами базы. Угонщики разогнали гусеничную машину до максимальной скорости около 50 километров в час. Промчавшись по узкой подъездной дороге, они протаранили несколько личных автомобилей сослуживцев, два из которых были полностью уничтожены.

Никто не пострадал, а сам бронетранспортер не получил повреждений. После поездки солдат аккуратно припарковал машину и вернулся в казарму, где на рассвете был задержан военной полицией вместе со вторым подозреваемым.

Представитель армии подтвердил арест двоих военнослужащих. Военное ведомство отказалось от дальнейших комментариев до завершения расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в июле местный житель нашел секретные документы британской армии на обычной свалке.

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