Скульптор Георгий Тандашвили скончался в возрасте 50 лет

Tекст: Антон Антонов

О смерти скульптора и художника сообщили в его семье. «Ночью 22 июля 2026 года в одной из столичных клиник Георгий скоропостижно ушел из жизни», – приводит ТАСС текст сообщения.

Позднее дочь скульптора уточнила, что причиной смерти стали пневмония и сепсис. По ее словам, отец поначалу считал, что у него обычная простуда, однако болезнь стремительно развилась. «За две недели болезни «сгорел», – сказала она.

Георгий Тандашвили родился в 1976 году в Красноярске. Не имея формального художественного образования, он самостоятельно осваивал живопись, копируя полотна Ивана Шишкина, Ильи Репина и Ивана Айвазовского. Широкую известность ему принесли авторские барельефы, в которых он сочетал скульптуру и живопись; эти работы стали одними из самых узнаваемых и часто копируемых среди современных российских художников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выдающийся живописец и создатель анимационных фильмов Владимир Пименов ушел из жизни 20 июля после продолжительной болезни.

17 июля 2026 года известный российский художник-постановщик Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 65 лет.

В конце июня президент Творческого союза художников России Константин Худяков ушел из жизни в Москве на 82-м году жизни.