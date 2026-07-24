Вучич заявил об отмене пошлин США в 35% на сербские товары

Вучич: США в субботу отменят пошлины в 35% на товары из Сербии

Tекст: Дарья Григоренко

Вучич выразил уверенность в скорой отмене американских ограничений на экспорт продукции. По его словам, таможенные пошлины в размере 35% будут отменены уже в субботу, передает РИА «Новости».

«У нас были пошлины на сталь, алюминий, легковые автомобили, медь... Люди должны знать, что это нам принесло проблемы, особенно части иностранных компаний, но и части отечественных. Хорошая новость, что сегодня ночью по нашему времени пошлины для Сербии станут нулевыми», – заявил сербский лидер на брифинге.

Вучич также уточнил, что в будущем пошлины США могут быть повышены до 10-12%, однако на данный момент они останутся на нулевом уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа установила новые пошлины в размере до 12,5% на товары из 60 стран.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на освобождение Белграда от американских сборов за импорт российского газа.

При этом сербский лидер отказался жертвовать отношениями с Вашингтоном ради вступления в Европейский союз.