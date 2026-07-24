Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке к 1000-летию Курска

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Курск с рабочим визитом по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. В рамках поездки он вместе с губернатором Александром Хинштейном осмотрел ключевые объекты науки, спорта и туризма, а также провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 1000-летия города, которое состоится в 2032 году.

«По указу президента Владимира Владимировича Путина и распоряжению правительства, которое организовало оргкомитет, нам предстоит отпраздновать 1000-летие города. Это отличный повод, драйвер для того, чтобы привести в идеальное состояние его инфраструктуру, потому что Курск действительно этого заслуживает. Уникальный город, героический, где переплетаются история, культура и природа», – отметил вице-премьер.

Одним из главных проектов станет реставрация бывшего больничного комплекса Гладковой, где расположены четыре объекта культурного наследия, а теперь планируется создать гостиничный комплекс с полной инфраструктурой при поддержке «ДОМ.РФ».

«Пока комплекс из четырёх зданий в центре города почти полностью пустует, здесь размещены только лаборатории Минздрава. Прорабатываем возможность завести сюда инвестора (примерно 1,7 млрд руб), чтобы создать гостиничный комплекс с полной инфраструктурой. Также передали комплекс в банк ДОМ.РФ, который помогает привести в порядок ОКН по всей стране», – заявил Хинштейн.

В природном парке «Боева дача» Чернышенко и губернатор ознакомились со строительством бегового центра, который строится на средства Всероссийской федерации легкой атлетики и будет адаптирован для маломобильных граждан. Также был представлен проект музейно-образовательного кластера «Квартал изобретателей», объединяющего дома выдающихся уроженцев Курска и создающего новое пространство для детей, туристов и инженеров, финансируемое из федеральных и внебюджетных источников.

Особое внимание уделено восстановлению исторических и культурных объектов: в здании бывшей мужской гимназии разместят краеведческий музей, а ансамбль Знаменского монастыря и ряд других памятников приводятся в порядок при поддержке Минкультуры России. В рамках кластера «Курская крепость» планируется открыть 10 музеев, включая филиалы крупнейших федеральных музейных учреждений. Работы по основным объектам планируется завершить к октябрю 2027 года.

На заседании оргкомитета Чернышенко подчеркнул роль федеральных вложений: за 2024-2026 годы Курская область получит свыше 90 млрд рублей из федерального бюджета, в том числе почти 32 млрд рублей межбюджетных трансфертов в 2026 году для реализации нацпроектов, важных для подготовки города к юбилею. Губернатор Хинштейн отметил федеральное значение проекта и необходимость консолидации усилий государства, бизнеса и общественности.

В обсуждении будущих проектов приняли участие представители министерств, общества и бизнеса, в том числе Сергей Нарышкин, который выразил надежду на появление музея героизма защитников Курской области. Чернышенко подытожил, что несмотря на сложную обстановку, совместная работа позволит создать новую инфраструктуру и провести юбилейные мероприятия Курска на самом высоком уровне.