Собянин сообщил о сбитых на подступах к Москве беспилотниках

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о масштабном налете дронов на столичный регион. Градоначальник отметил успешную работу систем противовоздушной обороны по отражению угрозы.
«За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал мэр в своем канале в Мах.
Собянин добавил, что 16 вражеских аппаратов были уничтожены непосредственно на подлете к городу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июля российские военные сбили 161 украинский беспилотник над несколькими регионами страны.
Тремя днями ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 200 дронов на Москву. До этого средства противовоздушной обороны нейтрализовали около 300 направлявшихся в столичный регион аппаратов.