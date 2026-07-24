На интенсиве «ГорИИзонты. Эволюции медиа» обсудили угрозы и возможности ИИ

Tекст: Дарья Григоренко

Масштабное мероприятие стартовало 24 июля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец представила свежее исследование об освоении новых технологий. «При этом массовое внедрение технологий сопровождается высоким уровнем внутреннего контроля», – подчеркнула она.

Согласно статистике, 42% работников отрасли активно применяют генеративные модели, а подавляющее большинство тщательно проверяет полученные материалы. Проректор по медиаобразованию просветительского центра «Сенеж» Михаил Канавцев выразил обеспокоенность тем, что люди все чаще делегируют машинам генерацию идей и решение бытовых вопросов.

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил стопроцентное использование подобных инструментов среди профильных продакшенов. По его словам, специалисты преимущественно задействуют их в качестве личных помощников для облегчения рутинных профессиональных задач.

Депутат Государственной думы Антон Горелкин рассказал о формировании законодательной базы. Парламентарий указал на необходимость поддержки отечественных разработок во избежание оттока технологических стартапов, как это произошло после принятия жестких ограничений в Европейском союзе.

Директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Тимонов предупредил о риске снижения аналитических способностей из-за чрезмерного доверия алгоритмам. В свою очередь представитель администрации президента Узбекистана Жахонгир Абдурахмонов поделился планами превращения своей страны в региональный цифровой хаб.