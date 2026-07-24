Минюст признал блогера Аушева иноагентом

Минюст признал блогера Адама Аушева иноагентом

Tекст: Дарья Григоренко

Минюст расширил реестр иностранных агентов, включив в него блогера Адама Аушева и ряд участников «Либертарианской партии России». В ведомстве пояснили причины принятия такого решения в отношении Аушева, передает ТАСС.

«А.М. Аушев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», – отмечается в официальном сообщении.

Помимо блогера, статус иноагента получили 12 участников «Либертарианской партии России», среди которых Сергей Карнавский, Мария Халилуллина, Егор Бесчастнов и другие. Также в обновленный список были включены активист Вадим Петров и организация «Донское Республиканское Движение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд заочно осудил владельца признанного иноагентом портала «Весьма» за фейки об армии.

В феврале Минюст включил в этот реестр журналистку Полину Милушкову и трех политиков.

В прошлом году статус иностранного агента получил блогер Роман Алехин.