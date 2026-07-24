Власти Москвы сообщили о резком снижении числа ДТП с каршерингом

Число ДТП с каршерингом в Москве сократилось на 31% за полгода

Tекст: Денис Тельманов

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием арендованных автомобилей в столице за первые шесть месяцев текущего года сократилось на 31%, передает РИА «Новости».

Аналогичным образом на 31% снизилось и число пострадавших в таких инцидентах.

«Каршеринг становится безопаснее: ДТП с его участием случаются все реже… За первое полугодие 2026 года количество аварий с участием арендованных авто сократилось на 31%, также снизилось число пострадавших в них – на 31%», – сообщили в столичном департаменте транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что сервис ежегодно становится более комфортным и безопасным.

По его словам, снижению аварийности способствуют верификация пользователей через портал городских услуг, система оценки стиля вождения, а также штрафы и блокировка доступа к услугам за опасную езду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года московские сервисы аренды автомобилей ввели ночные когнитивные проверки для водителей.

В августе прошлого года на юго-востоке столицы произошла смертельная авария с участием прокатной машины.

В том же месяце после столкновения с иномаркой каршеринговый автомобиль упал в реку.