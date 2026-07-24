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    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня

    ЕС разработал механизм воровства российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    24 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США

    Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин

    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Введение Соединенными Штатами новых таможенных тарифов стало неприятным сюрпризом для Евросоюза, который намерен добиваться разъяснений от американской стороны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.

    Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.

    Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.

    «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.

    Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.

    Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.

    Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

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    24 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент FIDE Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий и передал их временному президенту гроссмейстеру и чемпиону мира по версии FIDE Вишванатану Ананду.

    Аркадий Дворкович в заявлении подчеркнул, что передает пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы защитить организацию от последствий включения его в европейские санкционные списки.

    «Я хочу недвусмысленно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами», – подчеркнул Дворкович в заявлении.

    Свой шаг он направил на обеспечение стабильной работы организации, а также защиту ее мероприятий и программ от швейцарских и европейских ограничений.

    Совет Международной шахматной федерации официально ратифицировал данное решение. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности главы назначен заместитель президента и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

    Он будет руководить структурой до снятия ограничительных мер.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    23 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый европейский санкционный пакет создает юридическую базу для отказа в выдаче виз российским военнослужащим, задействованным в спецоперации, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.

    В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.

    В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.

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    24 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран

    Американист Дудаков: Для России эффект новых пошлин США будет нулевым

    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран
    @ ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффект от введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин против 60 стран окажется смазанным. Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров. А во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В феврале 2026 года Верховный суд США признал неконституционными львиную долю тарифов, которые вводились Дональдом Трампом на основе объявленного режима чрезвычайной ситуации в торговой сфере. С того момента американский лидер пытается использовать другие механизмы для того, чтобы накладывать пошлины», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Он отметил, что ранее речь шла о временном глобальном тарифе в размере 10% – их действие истекает 24 июля. Взамен этой меры Штаты и ввели новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. По оценкам аналитика, эффект от решения администрации Трампа «окажется смазанным» по ряду причин. «Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, которое превышает отметку в 10–15%», – добавил Дудаков. Как указал политолог, это привело к тому, что «никто не торопится о чем бы то ни было договариваться с Белым домом».

    «Все рассчитывают на то, что тарифы рано или поздно будут отменены судами в Америке», – заметил он. Спикер также напомнил, что остается 100 дней до выборов в Конгресс. «На них с высокой долей вероятности победят демократы, после чего Трамп превратится в «хромую утку». Поэтому многие страны не видят смысла заключать с ним сейчас соглашения», – уточнил американист.

    Вместе с тем, новые тарифы могут привести к негативным последствиям для самих Штатов. «США уже сталкиваются с проблемами, в частности из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. Не исключено, что пошлины дополнительно разгонят инфляцию. В таком случае ФРС придется повышать ключевую ставку», – рассуждает аналитик.

    Что касается мер в отношении Москвы, то Дудаков напомнил: «торговый оборот России и США крайне маленький». «Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для России эффект объявленных пошлин будет около нулевым», – заключил политолог.

    Ранее администрация Дональда Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран. В качестве обоснования использован Закон о торговле 1974 года. По мнению Вашингтона, государства, на которые распространяются пошлины, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

    Пошлина в размере 10% будет действовать для 17 стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Британия, Канада, Индия, Мексика, Аргентина и другие. Пошлинами в 10% или 12,5% будут облагаться отдельные товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Для всех товаров из России и Китая будут действовать 12,5%-ные пошлины.

    Тарифы вступили в силу в 00.01 24 июля по времени восточного побережья США (07.01 мск). Таким образом, они фактически пришли на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней. При этом для товаров, которые на момент вступления решения в силу уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка – пошлины для них начнут действовать с 28 июля.

    Новые ограничения коснутся 99,4% американского импорта, но предполагают множество исключений. Так, из-под действия пошлин будут выведены нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, меры не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

    Новые меры уже вызвали критику со стороны затронутых государств. Бразилия назвала их необоснованными и пригрозила ответными шагами, а Австралия заявила о несоответствии соглашению о свободной торговле. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин. «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила она.

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    24 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград рассматривает европейскую интеграцию как свою главную стратегическую цель и не видит других вариантов развития для государства, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Европейский путь – наша стратегическая цель, других путей для нас нет», – заявил глава государства в интервью Die Presse, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, это требует тесного сотрудничества со всеми странами-кандидатами.

    Ранее руководитель государства отмечал, что вступление в объединение в ближайшее время маловероятно. Он объяснил это тем, что Евросоюз не сможет принять новые страны в течение нескольких ближайших лет.

    Ранее Вучич исключал скорое вступление Сербии и Украины в Евросоюз. Сербский лидер называл антироссийские санкции ключевым условием Брюсселя.

    Ради евроинтеграции власти республики рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией.

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    23 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Евросоюз не смог запретить транзит российского СПГ третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель не стал включать запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в 21-й пакет санкций.

    Изначально эта мера преподносилась как центральная часть новых ограничений, однако в итоговом документе от нее отказались, передает ТАСС.

    «Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», – сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.

    Вместо полного эмбарго европейские власти обязали операторов танкеров регулярно отчитываться об объемах контрактов и пунктах назначения грузов. Кроме того, компании теперь должны уведомлять руководство объединения о любых сделках по продаже газовозов российской стороне.

    Напомним, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного эмбарго на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Власти Греции заблокировали принятие жестких мер для защиты своей судоходной компании Dynagas.

    Представители стран Евросоюза исключили многие ключевые инициативы ради защиты интересов национального бизнеса.

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    23 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов

    Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость барреля эталонной марки может достигнуть рекордных значений на фоне надвигающегося глобального энергетического кризиса, который приближается с каждым днем и не без помощи США, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Скромное предсказание: мы увидим самые высокие цены на нефть в истории человечества. Цунами энергетического кризиса наступает», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев добавил к записи репост Эрика Доэрти, американского журналиста и политического обозревателя, который разместил новость о заявленной президентом США Дональдом Трампом грядущей «массированной атаке» на Иран.

    Чуть раньше Дмитриев сделал репост материала в Financial Times о том, что нефть достигла стодолларовой отметки.

    «Снова на пути к 150 долларов плюс», – написал глава РФПИ.

    Днем 23 июля цена марки Brent на бирже ICE превысила 100 долларов впервые с 26 мая, а к вечеру рекорд 22 мая был обновлен, когда цены превысили 101 доллар за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро. В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.




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    24 июля 2026, 00:42 • Новости дня
    Дворкович, Поздняков и Мамиашвили попали в список санкций Евросоюза

    Дворкович, Поздняков и Мамиашвили попали в список санкций ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз расширил санкционные списки, включив в них руководителей ключевых российских спортивных федераций, следует из опубликованного Советом ЕС официального журнала.

    Евросоюз в новом пакете санкций упомянул президента FIDE Аркадия Дворковича, экс-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

    «Европейский совет заявил, что усилия по дальнейшему ограничению способности России вести войну должны продолжаться. Он также выразил готовность Союза усилить давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций», – сказано в регламенте ЕС.

    Приложением к нему следуют списки лиц, компаний и учреждений, подлежащих санкционному воздействию ЕС. Под номером 2091 в нем указан Аркадий Дворкович, под номером 2092 – Михаил Мамиашвили, под номером 2093 – Станислав Поздняков.

    Также в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗЯГЛД, глава ЕК фон дер Ляйен ранее анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В Совете Европы заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков.

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    23 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 37 российских производителей дальних беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 37 российских организаций, которые производят беспилотники дальнего действия.

    Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Для ограничения способности России вести войну и наносить удары, прежде всего с использованием беспилотников дальнего действия, в сегодняшнем пакете мер внесены 56 отдельных пунктов в списки лиц и компаний, участвующих в российском военно-промышленном комплексе», – говорится в документе. Уточняется, что 37 из этих предприятий напрямую связаны с выпуском дальних дронов.

    В европейском ведомстве добавили, что отныне процесс создания таких аппаратов и цепочки их поставок будут находиться под пристальным вниманием.

    Накануне издание Politico сообщило об исчерпании у властей Евросоюза идей для 21-го пакета рестрикций

    В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала введение ограничительных мер против поддерживающих российский военно-промышленный комплекс предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить жесткие ответные шаги на очередные санкции Брюсселя.

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    24 июля 2026, 00:03 • Новости дня
    Мединский и Дегтярев включены в санкционный пакет Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз внес в новый пакет антироссийских санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева, о чем указано в документе ЕС.

    Согласно регламенту Совета ЕС № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, 23 июля были приняты санкционные меры в отношении лиц, компаний и учреждений, перечень которых представлен в приложении к регламенту, говорится в Официальном журнале Европейского Союза.

    Среди физических лиц в перечне подсанкционных россиян упомянуты Владимир Ростиславович Мединский и Михаил Владимирович Дегтярев.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗЯГЛД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен  анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В Совете Европы заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков.



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    23 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Миссия России заявила об ухудшении экономики ЕС из-за 21-го пакета санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередные рестрикции Евросоюза приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества, а Москва даст на них действенный и адекватный ответ, заявили в миссии России при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета санкций.

    «Не вызывает сомнений, что объявленные рестрикции приведут к дальнейшему обострению и без того непростых социально-экономических проблем в Евросоюзе, во многом вызванных отказом этого объединения от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима, и все это – на фоне дестабилизации мировых энергорынков вследствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отметили российские представители, передает ТАСС.

    В дипмиссии также обратили внимание на оценки Европейского центрального банка. Там признали, что геополитическая напряженность и энергетический шок остаются главными источниками неопределенности для экономики региона. Дипломаты добавили, что враждебные шаги Брюсселя не останутся без соразмерной реакции со стороны России.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неизбежности жестких ответных мер на новые европейские ограничения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала направленность 21-го пакета санкций против уровня жизни россиян.

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    24 июля 2026, 01:39 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против четырех российских аэропортов

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз включил четыре российских аэропорта в новый пакет санкций из-за подозрений их в транспортировке военных грузов, используемых Россией против Украины.

    «Принимая во внимание совместное предложение Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и Европейской комиссии, принимаем этот регламент», – сказано в документе.

    Далее следует список подсанкционных лиц и компаний, среди которых аэропорт Шереметьево, аэропорт Ульяновск-Восточный, аэропорт Ростова-на-Дону Платов и  аэропорт Минеральных Вод.

    По мнению Совета ЕС, воздушные гавани используются «для транспортировки товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, из России или в Россию для использования или ведения Россией военных действий на Украине», указала в регламенте причину санкций.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили. Президент FIDE Дворкович приостановил исполнение полномочий, чтобы не оказывать давления на компанию.

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    24 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Пекин запретил экспорт товаров двойного назначения компаниям Евросоюза

    Минкоммерции Китая внесло 14 компаний ЕС в список экспортного контроля

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Министерство коммерции КНР обновило перечень субъектов экспортного контроля, передает РИА «Новости».

    В соответствующем заявлении ведомства отмечается: «Принято решение включить 14 организаций из Европейского союза, включая компанию Lafert S.p.A., в перечень субъектов экспортного контроля».

    Подобные меры приняты для обеспечения государственной безопасности. Согласно новым правилам, поставщикам строго запрещено отправлять продукцию двойного назначения попавшим под санкции европейским структурам. Зарубежным лицам также нельзя передавать такие товары китайского производства.

    Текущие операции с указанными фирмами подлежат немедленной остановке. Однако в исключительных ситуациях экспортеры могут запросить специальное разрешение у китайского ведомства. Среди попавших под ограничения компаний числятся Rheinmetall AG, Opticoelectron Group и другие европейские предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне европейские власти внесли в санкционные списки двух китайских производителей.

    Министерство коммерции КНР выразило решительный протест из-за ограничений против национальных предприятий.

    Пекин предупредил Европейский союз о возможных ответных мерах.

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