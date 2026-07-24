Набиуллина сообщила о повышении доступности рыночной ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости, передает ТАСС. Она отметила позитивную динамику в сфере жилищного кредитования.
«Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но хочу сказать, они снижаются, и мы видим и расширение по объемам выдачи рыночной ипотеки. И, кстати, стремление правительства сделать льготные программы более адресными, они также способствуют тому, что рыночная ипотека становится более доступной», – заявила руководитель регулятора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года объем выдачи ипотеки в России сократился на 54%.
Весной глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о вытеснении рыночного кредитования льготными программами.
В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с историческим минимумом выдачи рыночной ипотеки.