Набиуллина заявила об отсутствии угрозы для российского фондового рынка

Tекст: Вера Басилая

По словам Набиуллиной, ситуация на торговых площадках страны не вызывает опасений у руководства Банка России, передает ТАСС.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике подчеркнула отсутствие необходимости экстренно реагировать на возникающие вызовы.

«Анализируем то, что происходит на фондовом рынке. Он переживает не очень простые времена, но какого-то существенного прямого влияния на ситуацию с инфляцией, и как фактор принятия нами решений, мы его не рассматривали в этой части. С точки зрения стабильности финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет», – сказала она.

Руководитель Центробанка добавила, что площадки проходят через естественный период волатильности. Значительная часть трудностей вызвана возросшей неопределенностью вокруг будущих финансовых показателей компаний-эмитентов и их дивидендной политики. При этом системных рисков для финансовой стабильности регулятор в данный момент совершенно не наблюдает.

Ранее глава ЦБ сообщила об отсутствии системных рисков для финансового рынка.

Позже Набиуллина допустила возможность снижения ключевой ставки в июле.

При этом регулятор выступил за доступность заемных средств.