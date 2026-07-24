Файзуллин: До конца года в России возведут 100 млн квадратных метров жилья

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Задача стоит построить примерно 100 млн квадратных метров. И регионы к этому вводу поэтапно идут. Да, сложности есть сегодня, и сложности логистики, и сложности, связанные где-то с безопасностью строительства объектов», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что строители всегда преодолевают препятствия, потому в этом году у них тоже получится выполнить этот объем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года объем ввода жилья в России составил 107,6 млн квадратных метров.

Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал возведение 663 млн квадратных метров недвижимости к 2030 году.

До этого срока ежегодные темпы строительства сохранятся на уровне не менее 100 млн квадратных метров.