Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась с двухзначных темпов до 4-5% – больше чем в два раза при пересчете на год. Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим», – подчеркнула глава регулятора, передает РИА «Новости».

Набиуллина добавила, что Банк России продолжит реализовывать меры, необходимые для возврата к низким темпам роста цен.

По итогам недавнего заседания совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 14% годовых, а также опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы.

В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Позже регулятор допустил более высокую траекторию данного показателя для стабилизации инфляции.

В начале июля Набиуллина заявила о пересмотре траектории ключевой ставки.