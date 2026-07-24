Набиуллина: Удорожание топлива распространяется на широкий круг товаров

Tекст: Вера Басилая

Набиуллина заявила, что повышение цен на бензин и дизель постепенно сказывается на общей инфляционной картине, передает ТАСС.

«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», – сказала она в ходе пресс-конференции.

Центробанк увеличил ожидания по инфляции на текущий год до 6-7% на фоне удорожания горючего.

В начале июля Эльвира Набиуллина отметила влияние вторичных эффектов от ситуации на топливном рынке на итоговое решение по ключевой ставке.

Осенью прошлого года регулятор ожидал стабилизации стоимости бензина благодаря ограничениям экспорта.