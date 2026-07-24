В России начались испытания новейшего лайнера «Владимир Жириновский»

Tекст: Денис Тельманов

Судостроители начали первый этап заводских тестов нового четырехпалубного судна «Владимир Жириновский», передает РИА «Новости».

Представители корпорации заявили: «24 июля специалисты предприятия ОСК «Балтийский завод» приступили к выполнению первого этапа заводских ходовых испытаний круизного лайнера».

Судно проекта PV300VD, которое передадут заказчику осенью 2026 года, вышло в акваторию Финского залива для проверки всех ключевых систем в реальных условиях».

Тестирование продлится одну неделю. За эти дни инженеры оценят эксплуатационные характеристики главных дизельных генераторов, навигации и связи. Специалисты также проверят управляемость кораблем с ходовой рубки и местных постов.

Круизный лайнер способен вместить 310 пассажиров. На борту оборудуют рестораны, бары, спа-салоны и бассейны. После ввода в эксплуатацию судно сможет выполнять рейсы по внутренним водным путям с выходом в Каспийское, Азовское и Черное моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сдачу круизного лайнера «Владимир Жириновский» перенесли на 2026 год.

Объединенная судостроительная корпорация показала унифицированную платформу для строительства судов типа «река-море».

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ОСК сдать девять круизных судов за два года.