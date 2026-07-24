Tекст: Алексей Дегтярёв

Подразделения российской армии нанесли точный удар по позициям украинских войск в Донбассе, передает РИА «Новости».

«На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск обнаружили точку запуска и управления беспилотными летательными аппаратами противника... В результате комбинированного поражения пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен», – заявили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве добавили, что второй вражеский объект находился в подвале здания. Его удалось ликвидировать с помощью двух ударных дронов. Третья цель была успешно поражена на славянском направлении силами 85-й отдельной мотострелковой бригады.

В конце прошлого месяца операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления дронами ВСУ на константиновском направлении.

Несколькими днями ранее российские артиллеристы ликвидировали два аналогичных центра управления беспилотниками.

До этого бойцы 72-й мотострелковой бригады разгромили позиции запуска разведывательных аппаратов противника под Константиновкой.