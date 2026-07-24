Путин оставил памятный автограф на плакате с российскими самолетами

Во время визита на предприятие российский лидер осмотрел цеха, где запускают в серию новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, передает РИА «Новости».
Завод является филиалом ПАО «Яковлев», входящего в состав Объединенной авиационной корпорации.
В ходе осмотра мощностей генеральный директор предприятия Андрей Сойнов обратился к президенту с просьбой оставить памятный автограф для работников.
«Хорошо, я распишусь», – ответил Владимир Путин. После этого он поставил свою подпись на плакате, где изображены отечественные самолеты Як и МС-21.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл на Иркутский авиационный завод для осмотра производственных линий.
Месяцем ранее глава государства осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.
В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о завершении сборки первых серийных машин.