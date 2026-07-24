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    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    24 июля 2026, 14:19 • Новости дня

    Путин оставил памятный автограф на плакате с российскими самолетами

    Путин расписался на постере для сотрудников Иркутского авиационного завода

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе осмотра линий сборки новейших лайнеров МС-21 глава государства Владимир Путин откликнулся на просьбу директора Иркутского авиазавода и подписал плакат для рабочего коллектива.

    Во время визита на предприятие российский лидер осмотрел цеха, где запускают в серию новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, передает РИА «Новости».

    Завод является филиалом ПАО «Яковлев», входящего в состав Объединенной авиационной корпорации.

    В ходе осмотра мощностей генеральный директор предприятия Андрей Сойнов обратился к президенту с просьбой оставить памятный автограф для работников.

    «Хорошо, я распишусь», – ответил Владимир Путин. После этого он поставил свою подпись на плакате, где изображены отечественные самолеты Як и МС-21.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл на Иркутский авиационный завод для осмотра производственных линий.

    Месяцем ранее глава государства осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация сообщила о завершении сборки первых серийных машин.

    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке

    Путин: Трудности на топливном рынке носят временный характер

    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

    Глава государства в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. «Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Ранее президент Владимир Путин поручил профильным министрам оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.

    Правительство отчиталось о способах улучшения ситуации с горючим.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

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    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

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    23 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина

    Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном

    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России Владимира Путина мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер  обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.

    «Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.

    Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.

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    24 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где оценил готовящийся к первому полету полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310.

    Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» ознакомился с новым среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21-310. Лайнер оснащен комплектующими и системами исключительно российского производства, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил, что первый серийный образец сейчас готовится к первому полету. В настоящее время на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 таких машин. Они предназначены для передачи авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта.

    Директор завода Андрей Сойнов уточнил, что предприятие планирует последовательно наращивать темпы серийного производства. Цель – выйти на выпуск 36 самолетов ежегодно. Передача машин заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификации и одобрения Росавиации.

    Кроме того, в мае 2026 года стартовала разработка укороченной версии лайнера с увеличенной дальностью полета – МС-21-210. Ранее, в октябре прошлого года, в небо впервые поднялся второй опытный образец МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, отработав в воздухе 50 минут без нареканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт поступил на летные испытания.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поставки первых таких воздушных судов в российские авиакомпании на 2026 год.

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    22 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин назвал запуск нового инвестцикла главной экономической задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла в России.

    Глава государства провел в Кремле совещание, посвященное экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике», – сказал российский лидер.

    Президент также обратил внимание на ускорение динамики банковского кредитования в стране. По его словам, речь идет об увеличении объемов ипотеки, а также займов предприятиям, организациям и реальному сектору экономики.

    В июне глава государства указал на необходимость старта нового инвестиционного цикла в стране.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал восстановление деловой активности по мере снижения инфляции.

    Ранее в среду президент назвал состояние ключевых отраслей отечественной экономики устойчивым.

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    22 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин назвал фактором увеличения ВВП внутренний спрос

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года российская экономика прибавила 0,2% на фоне высокой деловой и потребительской активности внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого оценил текущие показатели. Путин сообщил, что по итогам мая ВВП прибавил 0,3%. В целом за первые пять месяцев 2026 года экономика показала рост на 0,2%, передает ТАСС.

    «Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан», – пояснил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал состояние отечественной экономики устойчивым.

    Месяцем ранее глава государства рассказал об увеличении валового внутреннего продукта на 1,3% в апреле.

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    23 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в производстве оружейных материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия остается одной из немногих стран, способных производить необходимые компоненты для выпуска новых и обновления существующих образцов вооружений, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на совещании с Советом безопасности в четверг, передает ТАСС.

    «Как всегда бывает в такой большой работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим», – добавил президент.

    Напомним, в четверг президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности обеспечение армии необходимым сырьем.

    В мае глава государства отметил важность боевого опыта для создания передовых образцов военной техники.

    В конце прошлого года российский лидер заявил о кратном увеличении выпуска востребованной в зоне спецоперации продукции.

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    22 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Лавров признался, что «носит у сердца» цитаты Путина и Трампа из Анкориджа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что всегда носит при себе высказывания лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о саммите в Анкоридже.

    Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах признался, что хранит у сердца цитаты Путина и Трампа, касающиеся договоренностей на Аляске, передает ТАСС. «Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже», – отметил министр.

    По его словам, российский лидер тогда подчеркнул, что Москва согласилась на предложенные американцами компромиссы не сразу, а по приезде на саммит. Путин выразил надежду, что достигнутые в августе прошлого года соглашения станут основой для урегулирования ситуации на Украине и улучшения двусторонних отношений.

    Лавров также напомнил слова Трампа об успешности встречи. Американский президент тогда сообщил о продуктивном диалоге и согласии по ключевым вопросам, отметив необходимость доработать лишь несколько деталей. На следующий день после саммита глава Белого дома назвал встречу на Аляске великой и успешной, подчеркнув общее решение приступить к разработке долгосрочного мирного договора.

    По мнению министра, высказывания обоих лидеров свидетельствуют о достижении согласия по главным проблемам. Лавров заключил, что Москва исходит из сохранения Вашингтоном приверженности предложениям, выдвинутым в ходе переговоров на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об актуальности американских инициатив по украинскому вопросу.

    Президент России Владимир Путин раскрыл суть термина «дух Анкориджа».

    Осведомленный источник сообщил о решении многих важных вопросов на саммите на Аляске.

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    22 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доходы российского бюджета во втором квартале показали значительный рост, причем увеличились как нефтегазовые, так и поступления из других секторов экономики, заявил президент Владимир Путин на совещании в Кремле.

    «Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В июне бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 млрд рублей.

    В июне федеральный бюджет получил профицит в размере 279 млрд рублей. Месяцем ранее глава государства отмечал естественное снижение зависимости российской экономики от сырьевых доходов.

    В прошлом году руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров фиксировал рост ненефтегазовых поступлений на 30%.

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    22 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Путин провел закрытую встречу с Мишустиным перед экономическим совещанием

    Путин и Мишустин провели отдельную встречу перед экономическим совещанием

    Tекст: Мария Иванова

    Перед правительственным совещанием по экономике в среду глава государства успел лично обсудить ряд рабочих вопросов с премьер-министром.

    Президент России Владимир Путин сообщил о проведении отдельной встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    Беседа состоялась непосредственно перед началом совещания по экономическим вопросам с членами правительства.

    «Михаил Владимирович только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей», – сказал Путин во время совещания. Глава государства отметил, что они успели обсудить рабочие моменты до начала общего мероприятия в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина по экономическим вопросам.

    В апреле глава государства собрал аналогичное совещание с ключевыми министрами.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о многочасовой экономической дискуссии с российским лидером.

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    22 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    Путин назвал Эйфмана выдающимся балетмейстером

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад народного артиста, худрука Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в отечественное искусство, отметив его новаторский подход при создании собственного академического театра балета в Петербурге.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем... В России и далеко за ее пределами Вас знают как выдающегося балетмейстера, достойного представителя отечественной хореографической школы», – говорится в обращении президента.

    Путин подчеркнул, что насыщенный профессиональный путь артиста стал ярким примером беззаветного служения своему делу. По словам главы государства, смелость идей и неиссякаемая творческая энергия позволили хореографу создать уникальный театр в Петербурге, где вдохновенно трудятся талантливые режиссеры и художники.

    В завершение послания руководитель страны пожелал юбиляру крепкого здоровья и успехов, а его любимому детищу – процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент присвоил Борису Эйфману звание Героя Труда.

    Месяцем ранее спектакль его театра «Преступление и наказание» завоевал национальную премию «Золотая Маска».

    Весной глава государства поддержал идею балетмейстера о создании памятника Александру Меншикову в Петербурге.

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    22 июля 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин поздравил Газманова с 75-летием

    Путин отметил активную гражданскую позицию Газманова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин направил торжественную телеграмму певцу Олегу Газманову, высоко оценив творческие успехи артиста и значимый вклад в общественные инициативы, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин поздравил певца Газманова с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    В послании говорится: «Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен».

    Путин добавил: «И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив». Российский лидер пожелал юбиляру крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне юбилея глава государства наградил исполнителя орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Сам артист запланировал активное празднование дня рождения в кругу семьи.

    В прошлом году Министерство просвещения включило композиции музыканта в школьную программу.

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