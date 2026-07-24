Президент Бангладеш Шахабуддин подал в отставку

Daily Star: Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин ушел в отставку

Tекст: Мария Иванова

Политик официально сложил полномочия главы государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Star. «Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку», – отмечает издание.

В беседе с журналистами лидер страны отказался от подробных комментариев. Он подчеркнул, что в настоящий момент ему нечего добавить к уже опубликованной информации.

Ранее пресс-секретарь политика Сарвар Алам анонсировал его предстоящий уход. По словам официального представителя, причиной такого шага стали проблемы со здоровьем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил национальный парламент.

Перед этим премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне массовых протестов подала в отставку. Временное правительство республики тогда возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.