ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6-7%

Tекст: Дарья Григоренко

Центробанк скорректировал среднесрочный макроэкономический прогноз. Ожидания по инфляции на 2026 год увеличены с 4,5-5,5% до 6-7%. Показатели на два последующих года остались неизменными на уровне 4%, передает РИА «Новости».

Одновременно регулятор ухудшил оценку роста отечественной экономики в 2026 году до 0-1%. В официальном заявлении ведомство отказалось от конкретных сигналов о дальнейших действиях по ключевой ставке, привязав решения к будущей динамике цен.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях», – сообщил ЦБ.

Представители регулятора добавили, что подобная ситуация возникает из-за высоких ожиданий населения и переноса издержек в стоимость товаров. Давление также оказывает быстрый рост зарплат, опережающий производительность труда. Ухудшение инфляционных прогнозов напрямую связано с существенным подорожанием топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.

Ранее регулятор допустил более высокую траекторию данного показателя ради стабилизации инфляции.

При этом Центробанк не нашел оснований для заявлений о переохлаждении российской экономики.