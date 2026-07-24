Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному лишению свободы

Суд назначил пожизненное заключение балашихинскому отравителю

Tекст: Мария Иванова

Мособлсуд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».

«Признать Миссюру Артема Михайловича виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», – огласила решение судья.

Государственный обвинитель настаивал на таком наказании, подчеркнув циничный и беспринципный характер преступлений. По версии следствия, 26-летний молодой человек, имея долги на сумму более трех млн рублей, решил завладеть имуществом родственников. Осенью 2023 года он купил в интернете сильнодействующие яды, которые с января по июнь 2024 года подмешивал в еду и напитки близких.

Жертвами отравителя стали девять человек, включая бабушку подсудимого, друга детства, сестру, девушку и еще двоих друзей. Суд также признал Миссюру виновным в мошенничестве: пока его девушка лечилась в больнице после отравления, он оформил на нее кредиты на 574 тыс. рублей. В ходе разбирательства подсудимый частично признал вину и просил не назначать пожизненный срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году следователи завершили расследование уголовного дела серийного отравителя из Балашихи.

Изначально мужчина стал фигурантом расследования после отравления химикатами матери и отчима.

Позже правоохранители проверили его причастность к пяти другим случаям отравления близких.