Путин осмотрел новый учебно-боевой самолет Як-130М

Путину показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М в Иркутске

Tекст: Мария Иванова

Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев», где осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, передает ТАСС.

Опытный образец машины совершил свой первый полет месяц назад на этом же предприятии.

Летчик-испытатель Александр Гуськов доложил главе государства о характеристиках самолета. Он отметил, что Як-130М оснащен современными бортовыми системами, радиолокационной станцией и способен применять вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

По словам специалиста, модернизация превратила машину в полноценный легкий истребитель.

«В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса», – подчеркнул Гуськов.

Новейший самолет способен развивать скорость до 960 км/ч, а дальность его полета достигает 1 тыс. 610 километров. Первый успешный полет Як-130М прошел 25 июня 2026 года, продлившись около 50 минут на высоте до 2 тыс. метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учебно-боевой самолет Як-130М совершил свой первый полет в июне.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

Осенью прошлого года эту модернизированную модель впервые представили мировой публике на международном авиасалоне в Дубае.