Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр республики Роберт Фицо заверил, что его страна не будет присоединяться к «коалиции желающих», передает РИА «Новости».

«Как председатель правительства Словакии официально заявляю, что Словакия не была, не является и не будет членом коалиции желающих, которая поддерживает войну на Украине. Как председатель правительства я не участвовал ни в одном заседании этого военного объединения», – подчеркнул Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В данное военное объединение входят более 30 стран. Инициаторами его создания выступили Британия и Франция. В январе лидеры государств-участников подписали декларацию, предполагающую размещение войск на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля охарактеризовал эту коалицию как группу подстрекателей, отметив, что эти страны не стремятся к миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России признал военных из «коалиции желающих» законной целью Вооруженных сил.

Ранее Братислава уведомила руководство НАТО об отказе от финансовой поддержки Киева.

Роберт Фицо счел провокацией планы Великобритании и Франции по отправке солдат на Украину.