В Самарской области нашли тело второго утонувшего в реке мальчика

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции извлекли из воды тело погибшего ребенка 2012 года рождения, передает ТАСС.

Трагедия произошла два дня назад, когда двое несовершеннолетних купались в местном водоеме.

«24 июля в 13.13 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее, 22 июля, спасатели нашли первого погибшего – мальчика 2009 года рождения. Его тело было поднято на поверхность в день происшествия, после чего поисковая операция продолжилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля водолазы нашли в реке Томь тело 16-летнего подростка.

В конце июня спасатели извлекли из озера Новое в Брянской области тела двух школьников.

Месяцем ранее сотрудники МЧС обнаружили в Ингушетии унесенного течением реки Сунжа восьмилетнего мальчика.