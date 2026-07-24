В Самарской области нашли тело второго утонувшего в реке мальчика

Сотрудники полиции извлекли из воды тело погибшего ребенка 2012 года рождения, передает ТАСС.
Трагедия произошла два дня назад, когда двое несовершеннолетних купались в местном водоеме.
«24 июля в 13.13 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения», – сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее, 22 июля, спасатели нашли первого погибшего – мальчика 2009 года рождения. Его тело было поднято на поверхность в день происшествия, после чего поисковая операция продолжилась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля водолазы нашли в реке Томь тело 16-летнего подростка.
В конце июня спасатели извлекли из озера Новое в Брянской области тела двух школьников.
Месяцем ранее сотрудники МЧС обнаружили в Ингушетии унесенного течением реки Сунжа восьмилетнего мальчика.