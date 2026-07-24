Суд арестовал снимавшего под юбками москвичек мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина занимался скрытой съемкой в центре столицы. Злоумышленник фотографировал и снимал на видео незнакомых прохожих без их согласия под юбками, передает РИА «Новости».

«Суд признал Ончурова виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», – заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд отправил под административный арест поднявшего юбку пассажирке метро хулигана.

В мае другой москвич получил 15 суток за тайную видеосъемку под платьем девушки.

В конце весны правоохранители задержали подозреваемого в совращении школьницы в вагоне поезда.