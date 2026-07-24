Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых

Tекст: Мария Иванова

По итогам заседания в пятницу совет директоров принял решение об очередном смягчении монетарной политики, говорится в сообщении Центробанка.

Показатель опустился на четверть процентного пункта и достиг отметки в 14% годовых. Это уже десятое подряд снижение.

«Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых», – говорится в официальном заявлении регулятора.

Большинство экспертов прогнозировали сохранение значения на уровне 14,25% из-за ускорения инфляции и бюджетной неопределенности. Однако некоторые специалисты все же допускали текущий сценарий. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что дальнейшее движение ставки вниз станет естественным процессом при условии стабильности экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала о детальном изучении трех возможных сценариев.

В начале июля Центробанк допустил более высокую траекторию показателя для стабилизации инфляции.