Путин прибыл на авиационный завод в Иркутске

Российский лидер Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод, который является филиалом предприятия «Яковлев», передает РИА «Новости».
Ожидается, что президент осмотрит производственные линии завода. Главу государства сопровождают руководитель Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор предприятия Андрей Сойнов. Особое внимание будет уделено мощностям, на которых запускается в серию пассажирский самолет МС-21.
Иркутский авиазавод, основанный в 1932 году, считается одним из самых технологически продвинутых авиастроительных центров страны. Предприятие осуществляет полный цикл работ, включая проектирование и выпуск авиатехники. Помимо МС-21, здесь производят истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130.
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