Россиянки заняли весь пьедестал юниорского чемпионата Европы

Российские пловчихи забрали все медали ЧЕ на дистанции пять километров

Tекст: Мария Иванова

Представительницы России не оставили шансов соперницам на дистанции пять километров чемпионата Европы среди юниоров, передает РИА «Новости». Турнир проходит в венгерском городе Сукоро.

В возрастной категории 14-15 лет победу одержала Кира Гусева, показав время один час и 3,17 секунды. Второе место заняла Анастасия Синякова, уступившая лидеру 1,88 секунды. Бронзовую медаль завоевала Нелли Петровская с отставанием 8,81 секунды.

В аналогичной дисциплине среди юношей серебряную награду выиграл Алан Носов с результатом 57.26,69. Соревнования, на которых российские спортсмены выступают под национальным флагом и с гимном страны, завершатся 26 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские пловцы установили мировой рекорд в эстафете на юниорском первенстве Европы в Мюнхене.

Синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на этих же соревнованиях.

Месяцем ранее отечественные прыгуны в воду выиграли смешанный командный турнир на первенстве континента среди юниоров в Венгрии.