МИД Китая назвал новые пошлины США никому не выгодными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Китая на брифинге в Пекине раскритиковали решение США о введении новых торговых тарифов, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил: «Китай выступает против односторонних пошлин в какой бы то ни было форме, поскольку тарифная и торговая войны не отвечают интересам ни одной из сторон».

Дипломат отметил, что позиция Пекина по торгово-экономическим отношениям с США остается, по его словам, последовательной и четкой. Он подчеркнул, что Китай выступает против любых односторонних ограничительных шагов, способных обострить напряженность в мировой торговле.

Ранее Соединенные Штаты решили ввести таможенные пошлины в отношении своих торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Размер новых тарифов составит от 10% до 12,5%, ограничения затронут 60 стран. Эти меры фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на импорт в США, вступившим в силу 24 февраля сроком на 150 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США ввела новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на импорт из 60 стран под предлогом борьбы с принудительным трудом.

Китай в 2025 году настоятельно призвал США исправить ошибочные действия по введению новых тарифов и перейти к равноправным консультациям.

Министерство коммерции КНР в том же году резко осудило повышение американских пошлин на китайские товары и пообещало контрмеры для защиты своих прав и интересов.