Девятиклассника арестовали за поджоги АЗС в Ленобласти

Выборгский горсуд постановил заключить под стражу юношу, обвиняемого в поджогах автомобильных заправок в Ленинградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Мера пресечения будет действовать по 21 сентября включительно.
Его обвиняют по статьям о террористическом акте.
Согласно постановлению следователя, инциденты на заправочных станциях произошли 21 июля. Ранее в Росгвардии поясняли, что подросток совершал преступления под руководством анонимного куратора, дававшего указания через мессенджер.
В июне суд отправил под домашний арест 17-летнего петербуржца за поджог двух автозаправок в Ленинградской области.
В начале июля подмосковные полицейские задержали 16-летнюю школьницу за устроенный по указке мошенников пожар на АЗС. В середине месяца правоохранители возбудили дело о теракте против спалившего полицейскую машину во Всеволожске подростка.