Юрген Клопп назначен главным тренером футбольной сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) на специальной пресс-конференции официально представил нового тренера национальной команды, передает РИА «Новости».
На этом посту Юрген Клопп сменил Юлиана Нагельсмана, контракт с которым расторгли после неудачного чемпионата мира.
Мировое первенство проходило в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Немецкие футболисты покинули турнир на стадии 1/16 финала, уступив сборной Парагвая. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти немцы проиграли – 3:4.
С 2015 по 2024 год Клопп работал с «Ливерпулем», приведя команду к победам в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Лиге чемпионов. Также клуб выиграл клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, дважды – Кубок лиги. Ранее специалист возглавлял немецкие «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман согласился добровольно сложить полномочия.
Ранее сборная Германии уступила парагвайцам в матче 1/16 финала мундиаля.
Перед началом прошлого сезона Юргена Клоппа на посту тренера английского «Ливерпуля» сменил Арне Слот.