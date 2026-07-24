Мировые цены на нефть упали ниже 100 долларов

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель

Tекст: Мария Иванова

По состоянию на пятницу сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,02%, опустившись до 97,65 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Днем ранее стоимость этой марки превышала 101 доллар впервые с 22 мая. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI потеряли в цене 2,8%, снизившись до 89,61 доллара за баррель.

Несмотря на текущее падение, по итогам недели обе марки могут зафиксировать рост на 10%. Это станет третьей неделей повышения котировок подряд, за которые нефть суммарно прибавила в стоимости около 30%.

Рынок остается волатильным из-за напряженности на Ближнем Востоке, которая привела к блокировке судоходства в Ормузском проливе с конца февраля. В четверг президент США Дональд Трамп заявил о близости решения по массированному удару по Ирану. «Иран пока не готов к заключению мира с США», – отметил американский лидер.

Риски для судоходства усиливаются и в Красном море. В среду правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на саудовские танкеры в ответ на нарушение запрета на морские перевозки королевства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель.

В середине июля котировки продемонстрировали резкий рост на фоне заявлений президента США об Иране.

Ранее мировые цены на сырье поднялись из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.