Южнокорейские ВМС заменили рулевого андроидом

Tекст: Мария Иванова

Военно-морские силы азиатской республики провели первый боевой эксперимент с участием механического моряка, передает РИА «Новости».

Испытания прошли 23 июля на полигоне кораблевождения учебного командования в городе Чханвон. Созданием машины занималась исследовательская группа Корейского института передовых технологий (KAIST).

«Человекоподобный робот Pibot 23 июля на полигоне кораблевождения учебного командования ВМС в ходе первого в истории южнокорейских ВМС боевого эксперимента с роботом – членом экипажа выполнил обязанности рулевого», – сообщили военные. Уточняется, что андроид четко следовал командам вахтенного офицера.

Машина успешно справилась с управлением судном в различных смоделированных условиях. Робот продемонстрировал высокую эффективность при неблагоприятной погоде, в ночное время и в узких водах.

Результаты эксперимента планируется использовать для снижения нагрузки на живых моряков. Испытания стали частью масштабной программы по созданию передовых вооруженных сил, совмещающих пилотируемые и беспилотные средства. Разработка проекта ведется с 2022 года, а объем инвестиций составил около 5,7 млрд вон, или 3,8 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля украинские войска испытали предназначенные для ведения штурмовых действий роботизированные платформы.

Немногим ранее Франция начала тестирование наземных боевых машин для замены пехотных подразделений переднего края.

В свою очередь компания «Рособоронэкспорт» еще в 2024 году продемонстрировала перспективные безэкипажные катера для патрулирования акваторий.