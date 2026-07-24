Турецкого губернатора со скандалом уволили за появление в лосинах

Губернатор турецкой провинции Ардахан лишился поста из-за фотографий в лосинах

Tекст: Мария Иванова

Президент Турции подписал указ об отставке губернатора провинции Ардахан Мехмета Фатиха Чичекли, передает РИА «Новости».

Поводом для такого решения стал общественный резонанс, вызванный фотографиями чиновника в спортивной форме. Депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп возмутился внешним видом госслужащего.

«Он ходит в лосинах – такой губернатор не может быть», – заявил парламентарий, добавив, что руководитель региона не должен так выглядеть. Сам Чичекли объяснил, что на снимках он запечатлен не в повседневной одежде, а в специальной экипировке для тренировок. Он подчеркнул, что давно и почти профессионально занимается велоспортом.

Бывший глава региона признался, что узнал о своем увольнении из официального документа президента, и с уважением отнесся к этому решению. В ответ на вопросы о будущем он пообещал уделять спорту еще больше времени и продолжить крутить педали. Чичекли руководил провинцией с января 2026 года, а до этого занимал высокие посты в турецком МВД.

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