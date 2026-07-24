Пекин запретил экспорт товаров двойного назначения компаниям Евросоюза

Министерство коммерции КНР обновило перечень субъектов экспортного контроля, передает РИА «Новости».
В соответствующем заявлении ведомства отмечается: «Принято решение включить 14 организаций из Европейского союза, включая компанию Lafert S.p.A., в перечень субъектов экспортного контроля».
Подобные меры приняты для обеспечения государственной безопасности. Согласно новым правилам, поставщикам строго запрещено отправлять продукцию двойного назначения попавшим под санкции европейским структурам. Зарубежным лицам также нельзя передавать такие товары китайского производства.
Текущие операции с указанными фирмами подлежат немедленной остановке. Однако в исключительных ситуациях экспортеры могут запросить специальное разрешение у китайского ведомства. Среди попавших под ограничения компаний числятся Rheinmetall AG, Opticoelectron Group и другие европейские предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне европейские власти внесли в санкционные списки двух китайских производителей.
Министерство коммерции КНР выразило решительный протест из-за ограничений против национальных предприятий.
Пекин предупредил Европейский союз о возможных ответных мерах.