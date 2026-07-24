Премьер Канады заявил о готовности ответить на пошлины США

Премьер Канады Карни: Оттава ответит на 50-процентные пошлины США

Tекст: Мария Иванова

Оттава готова рассмотреть варианты ответных мер на новые американские тарифы, если сторонам не удастся достичь торгового соглашения, передает ТАСС.

Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что конкретные шаги будут зависеть от результатов продолжающихся переговоров с Вашингтоном.

«Если соглашения не будет, то мы готовы рассмотреть все варианты реагирования, они зависят от итога переговоров. Заранее отвечать не стоит, думаю, на данном этапе это было бы контрпродуктивно», – заявил премьер-министр Канады.

Дональд Трамп 21 июля ввел дополнительные импортные пошлины в размере 50% на канадскую продукцию. Эти меры стали ответом на действия Канады в отношении американских товаров. Под действие новых тарифов не попадут энергоносители, калий, морепродукты и критические минералы. Ожидается, что пошлины начнут действовать 19 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на канадские товары.

В прошлом году американский лидер анонсировал повышение тарифов на импорт из соседней страны до 35%.

В ответ правительство Канады выразило разочарование действиями Вашингтона.