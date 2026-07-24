  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковские Захаровку и Ивашкино
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад смирился с ударами по украинским портам
    Ким рассказала о последствиях атак на склады Wildberries в Ленобласти и Крыму
    Десятки российских вузов признаны угрозой нацбезопасности США
    В Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    Лавров заявил об изменении подхода США к договоренностям по Украине
    США ввели новые пошлины против 60 стран
    Назван срок запуска серийного производства импортозамещенного SJ-100
    24 июля 2026, 11:15 • Новости дня

    Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин направил поздравление узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиееву с днем рождения, отметив вклад узбекистанского лидера в укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

    «Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», – говорится в телеграмме, направленной президенту Узбекистана.

    Ее текст приводится на сайте Кремля.

    Российский лидер высоко оценил многолетние усилия коллеги, направленные на развитие всеобъемлющего двустороннего сотрудничества.

    «Искренне дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И конечно, буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – добавил Путин.

    Он пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер также поздравлял узбекистанского президента с днем рождения.

    В мае 2026 года Владимир Путин назвал приезд Шавката Мирзиеева на Парад Победы знаком особых отношений. Вскоре после этого главы государств обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности на топливном рынке

    Путин: Трудности на топливном рынке носят временный характер

    Путин назвал временными трудности на топливном рынке
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

    Глава государства в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. «Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Ранее президент Владимир Путин поручил профильным министрам оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.

    Правительство отчиталось о способах улучшения ситуации с горючим.

    Комментарии (15)
    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    МИД: Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Мероприятие состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

    «Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества», – отметил дипломат. По его словам, организаторы обозначили три главных вектора работы: открытость, инновации и сотрудничество.

    Бердыев отметил, что участие главы государства в форуме подчеркивает важность экономических связей России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, особое внимание Москва уделяет отношениям с Китаем и высоко оценивает подходы Пекина к развитию потенциала АТЭС.

    Напомним, российский и китайский лидеры запланировали двустороннюю встречу на осеннем саммите АТЭС.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит главы государства в Шэньчжэнь.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин провели результативные переговоры в Пекине.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стало обсуждение материалов, комплектующих и сырья, необходимых для производства вооружений, передает РИА «Новости».

    На предыдущем заседании, которое состоялось 17 июля, участники рассматривали приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда с основным докладом перед собравшимися выступал министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В начале июля президент посвятил встречу с Совбезом угрозам информационной безопасности страны.

    Месяцем ранее глава государства провел оперативное совещание по вопросам внешней политики.

    В прошлом году российский лидер поручил министру промышленности и торговли подготовить доклад о модернизации оборонно-промышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 00:52 • Новости дня
    Посол МИД Бердыев сообщил о желании США видеть Путина на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона дала понять, что считает полезным присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами в декабре, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

    Бердыев напомнил, что Белый дом не раз отмечал, «что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным». «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – сказал дипломат.

    По словам дипломата, подобный подход основан не на политическом «реверансе», а на рациональной логике, так как саммит является площадкой для обмена мнениями лидеров. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с мировыми рисками и кризисами, однако уровень участия Москвы в форуме еще предстоит определить, передает ТАСС.

    Бердыев отметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 остается одним из самых популярных у журналистов. Он указал на существующие протокольные традиции: приглашения обычно рассылаются ближе к дате проведения, когда окончательно определены параметры встречи, ее содержание, структура и ожидаемые результаты.

    Дипломат привел в пример слова бывшего главы советского МИДа Андрея Громыко, который подчеркивал важность тщательной подготовки встреч лидеров и уверенности в их результате. Бердыев счел этот подход актуальным и для нынешнего саммита и заявил, что Москва оценит, с чем G20 выйдет на финишную прямую и насколько перспективным будет разговор в лидерском формате в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами 14–15 декабря 2026 года.

    Кремль пока не принял решение о личном участии Путина в предстоящей встрече лидеров G20.

    Бердыев заявил о зависимости уровня представительства России в Майами от готовности США обеспечить гостеприимство и условия для предметного диалога.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина

    Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном

    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России Владимира Путина мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер  обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.

    «Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.

    Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал хорошим показатель инвестиций в Еврейской автономной области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал хорошим показатель инвестиций в основной капитал в Еврейской автономной области.

    Во вторник глава государства провел встречу с губернатором региона Марией Костюк в Кремле, где обсуждались ключевые вопросы развития субъекта, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщила, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 35%. «Хороший показатель – 35%», – сказал Путин во время беседы. Президент также поинтересовался факторами, способствовавшими такому результату.

    Костюк пояснила, что достижение стало возможным благодаря развитию логистики, которая теперь выступает ядром экономики области. Кроме того, на встрече обсуждалось социально-экономическое развитие региона, подготовка квалифицированных кадров для местных предприятий и привлечение медицинских специалистов. Предыдущая встреча Путина и Костюк проходила в августе 2025 года.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Марией Костюк.

    В сентябре прошлого года глава региона официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.

    На Петербургском форуме она сообщила о заключении крупных инвестсоглашений с агропромышленными и энергетическими компаниями.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой ЕАО Костюк

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с руководителем Еврейской автономной области Марией Костюк, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин работает в Кремле. Сегодня он примет губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент регулярно уделяет время региональной проблематике. Помимо этого, в графике главы государства значатся и другие рабочие встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Костюк официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.

    Месяцем ранее глава государства обсудил с ней социально-экономическую ситуацию в регионе.

    В мае 2026 года Герой России Олег Джафаров стал заместителем губернатора ЕАО.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин поручил привести в порядок школы и детсады ЕАО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил необходимость приводить в порядок детские сады и школы в Еврейской автономной области.

    В ходе общения с главой государства руководитель региона Мария Костюк доложила об успехах в модернизации образовательной инфраструктуры, передает РИА «Новости». По ее словам, за прошлый год в области удалось вдвое нарастить темпы капитального ремонта школ, а также отремонтировать один детский сад.

    Выслушав доклад, глава государства подчеркнул важность продолжения начатой работы. «Есть еще над чем работать... Детские сады и школы надо приводить в порядок», – отметил Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк.

    В августе прошлого года глава государства указал руководителю региона на важность ремонта объектов образования.

    В 2024 году российский лидер поручил выделить на капитальный ремонт детских садов и школ дополнительно более 400 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин одобрил вручение медальонов доблести родителям погибших бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин одобрил идею властей Еврейской автономной области вручать медальоны воинской доблести семьям павших участников спецоперации.

    В ходе встречи с главой государства губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила, что в регионе родителям погибших героев вручают специальный знак отличия, передает ТАСС.

    По ее словам, подобная традиция существовала еще в царской России, когда в знак уважения к подвигу павшего воина семье передавали памятный медальон.

    «Отличная идея. Согласен», – оценил инициативу президент.

    В 2024 году президент подписал указ о назначении матери погибшего Героя России Марии Костюк руководителем Еврейской автономной области.

    Позже российский лидер поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти павших защитников Отечества.

    В мае Путин лично передал медали «Золотая Звезда» родителям отдавших жизни при выполнении воинского долга офицеров.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин назвал фактором увеличения ВВП внутренний спрос

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года российская экономика прибавила 0,2% на фоне высокой деловой и потребительской активности внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого оценил текущие показатели. Путин сообщил, что по итогам мая ВВП прибавил 0,3%. В целом за первые пять месяцев 2026 года экономика показала рост на 0,2%, передает ТАСС.

    «Один из ключевых факторов здесь – это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан», – пояснил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал состояние отечественной экономики устойчивым.

    Месяцем ранее глава государства рассказал об увеличении валового внутреннего продукта на 1,3% в апреле.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин назвал запуск нового инвестцикла главной экономической задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал важнейшей задачей запуск нового инвестиционного цикла в России.

    Глава государства провел в Кремле совещание, посвященное экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике», – сказал российский лидер.

    Президент также обратил внимание на ускорение динамики банковского кредитования в стране. По его словам, речь идет об увеличении объемов ипотеки, а также займов предприятиям, организациям и реальному сектору экономики.

    В июне глава государства указал на необходимость старта нового инвестиционного цикла в стране.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал восстановление деловой активности по мере снижения инфляции.

    Ранее в среду президент назвал состояние ключевых отраслей отечественной экономики устойчивым.

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в производстве оружейных материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия остается одной из немногих стран, способных производить необходимые компоненты для выпуска новых и обновления существующих образцов вооружений, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на совещании с Советом безопасности в четверг, передает ТАСС.

    «Как всегда бывает в такой большой работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим», – добавил президент.

    Напомним, в четверг президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности обеспечение армии необходимым сырьем.

    В мае глава государства отметил важность боевого опыта для создания передовых образцов военной техники.

    В конце прошлого года российский лидер заявил о кратном увеличении выпуска востребованной в зоне спецоперации продукции.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Лавров признался, что «носит у сердца» цитаты Путина и Трампа из Анкориджа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что всегда носит при себе высказывания лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о саммите в Анкоридже.

    Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах признался, что хранит у сердца цитаты Путина и Трампа, касающиеся договоренностей на Аляске, передает ТАСС. «Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже», – отметил министр.

    По его словам, российский лидер тогда подчеркнул, что Москва согласилась на предложенные американцами компромиссы не сразу, а по приезде на саммит. Путин выразил надежду, что достигнутые в августе прошлого года соглашения станут основой для урегулирования ситуации на Украине и улучшения двусторонних отношений.

    Лавров также напомнил слова Трампа об успешности встречи. Американский президент тогда сообщил о продуктивном диалоге и согласии по ключевым вопросам, отметив необходимость доработать лишь несколько деталей. На следующий день после саммита глава Белого дома назвал встречу на Аляске великой и успешной, подчеркнув общее решение приступить к разработке долгосрочного мирного договора.

    По мнению министра, высказывания обоих лидеров свидетельствуют о достижении согласия по главным проблемам. Лавров заключил, что Москва исходит из сохранения Вашингтоном приверженности предложениям, выдвинутым в ходе переговоров на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об актуальности американских инициатив по украинскому вопросу.

    Президент России Владимир Путин раскрыл суть термина «дух Анкориджа».

    Осведомленный источник сообщил о решении многих важных вопросов на саммите на Аляске.

    Комментарии (3)
    22 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доходы российского бюджета во втором квартале показали значительный рост, причем увеличились как нефтегазовые, так и поступления из других секторов экономики, заявил президент Владимир Путин на совещании в Кремле.

    «Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В июне бюджет был исполнен с профицитом, который составил 196 млрд рублей.

    В июне федеральный бюджет получил профицит в размере 279 млрд рублей. Месяцем ранее глава государства отмечал естественное снижение зависимости российской экономики от сырьевых доходов.

    В прошлом году руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров фиксировал рост ненефтегазовых поступлений на 30%.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украина нанесла ракетный удар по Кирову
    За ночь над Россией уничтожили 571 дрон ВСУ
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом
    Россия решила ограничить поставки молочной продукции из Армении
    Девятиклассника арестовали за поджоги АЗС в Ленобласти
    Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России