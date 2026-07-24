Определены победители зарубежных этапов международной уличной премии КАРДО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отборочные туры проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершились в Непале, Таджикистане, Кении, Индонезии и Индии, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Лучшие атлеты и музыканты получили шанс продемонстрировать таланты на международной арене и побороться за денежные призы.

«Это первые точки, где сезон начал обретать своих героев, однако большинство национальных этапов еще впереди – международная карта проекта продолжает раскрываться, и финальный состав участников определится уже в ближайшие недели», – отметила директор по коммуникациям платформы Ольга Добрина.

Кенийский рэпер Иан Мванги признался, что участие в проекте поможет ему выйти за пределы локальной сцены. Индонезийский спортсмен Ардика Вината, победивший в направлении BMX, планирует вывести этот вид спорта в своей стране на новый уровень.

Масштабный финал девятого сезона пройдет во Владивостоке с 16 по 20 сентября. В ближайшее время отборочные соревнования также состоятся в Аргентине, Китае, Гамбии и Вьетнаме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня всероссийские отборочные этапы премии «КАРДО» стартовали в 14 городах страны.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал включение этого международного конкурса в нацпроект «Молодежь и дети».

В прошлом году национальные отборы мероприятия впервые прошли в Чили и Гамбии.