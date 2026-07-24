Бундесвер отозвал военный корабль из Ормуза из-за сломанного кондиционера

Германия отозвала минный тральщик из Ормуза из-за сломанного кондиционера

Tекст: Мария Иванова

Причиной отзыва немецкого минного тральщика Fulda, который должен был участвовать в операции в Ормузском проливе, стала поломка систем кондиционирования, передает РИА «Новости».

Министерство обороны ФРГ решило перенаправить судно в Средиземное море, пояснив, что миссия на Ближнем Востоке сейчас маловероятна.

«В последнее время среди членов экипажа наблюдалось недовольство из-за неработающих систем кондиционирования на борту. По этой причине часть экипажа вынуждена была спать на палубе», – отмечает издание Handelsblatt.

Корабль, построенный в конце 1990-х годов, создавался для работы в прохладных водах Балтики и Северного моря. Он совершенно не приспособлен для тропического климата. Когда моряки стали жаловаться на тяжелые условия, командование применило к ним дисциплинарные меры, запретив контакты. Месяцем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о переброске двух кораблей в Красное море для возможного участия в миссии в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае минный тральщик Fulda покинул военно-морской порт Киля.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил отправку корабля в Средиземное море.

Европейская коалиция подготовилась к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.