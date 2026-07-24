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    24 июля 2026, 11:11 • Новости дня

    Бундесвер отозвал военный корабль из Ормуза из-за сломанного кондиционера

    Германия отозвала минный тральщик из Ормуза из-за сломанного кондиционера

    Tекст: Мария Иванова

    Бундесвер был вынужден вернуть военный корабль Fulda из региона Ормузского пролива по причине выхода из строя климатических систем.

    Причиной отзыва немецкого минного тральщика Fulda, который должен был участвовать в операции в Ормузском проливе, стала поломка систем кондиционирования, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны ФРГ решило перенаправить судно в Средиземное море, пояснив, что миссия на Ближнем Востоке сейчас маловероятна.

    «В последнее время среди членов экипажа наблюдалось недовольство из-за неработающих систем кондиционирования на борту. По этой причине часть экипажа вынуждена была спать на палубе», – отмечает издание Handelsblatt.

    Корабль, построенный в конце 1990-х годов, создавался для работы в прохладных водах Балтики и Северного моря. Он совершенно не приспособлен для тропического климата. Когда моряки стали жаловаться на тяжелые условия, командование применило к ним дисциплинарные меры, запретив контакты. Месяцем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о переброске двух кораблей в Красное море для возможного участия в миссии в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае минный тральщик Fulda покинул военно-морской порт Киля.

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил отправку корабля в Средиземное море.

    Европейская коалиция подготовилась к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    23 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России

    Контрразведка ФРГ выпустила инструкцию для ВПК после заявлений Минобороны России

    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    @ Oliver Berg/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников.

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС. Поводом стал распространенный российским военным ведомством список европейских заводов, производящих дроны для ударов по территории России.

    В документе отмечается, что перечень министерства обороны включал 21 компанию, в том числе три немецкие. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил», – говорится в тексте инструкции.

    Контрразведка связывает публикацию этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, где стороны договорились усилить сотрудничество. В ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний Германии остается стабильно высоким. Ситуацию также усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкций.

    Предприятиям настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко взломам. Сотрудникам рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении подозрительных заказов немедленно связываться со спецслужбами.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти заводы потенциальными целями для российских военных.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за обнародования данной информации.

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    23 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

    Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовский принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был обнаружен в отеле London Marriott Hotel Kensington в ноябре 2025 года после того, как принял наркотический коктейль, а коронер констатировал смерть в результате несчастного случая, но теперь результаты экспертизы раскрыли причины случившегося.

    В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

    По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

    При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

    «Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

    Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

    Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    23 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения США радиоэлектронной борьбы в Кувейте

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли мощный удар по позициям армии США. Основной целью стал военный объект на территории Кувейта, передает РИА «Новости».

    Представители ведомства подтвердили факт успешного нападения. «Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции «Победа два» в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», – отмечается в заявлении пресс-службы.

    Дополнительно сообщается об атаке на диспетчерскую вышку американской базы. В результате целенаправленного огневого воздействия инфраструктуре военного объекта причинен серьезный материальный ущерб.

    Ранее иранские вооруженные силы поразили склады с американскими боеприпасами на базе Кэмп-Доха в Кувейте.

    До этого элитные подразделения Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил две пусковые установки HIMARS на кувейтской территории.

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    24 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом

    Трамп потребовал от Эр-Рияда признать Израиль ради сохранения ядерной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выдвинул новое требование Эр-Рияду к соглашению о передаче атомных технологий. Спустя сутки после подписания соглашения о передаче атомных технологий Вашингтон поставил его выполнение в жесткую зависимость от присоединения королевства к Авраамским мирным договорам.

    Президент США изменил параметры подписанного накануне соглашения, передает The Washington Post.

    Договор о развитии гражданской атомной энергетики оказался под угрозой срыва из-за требования нормализовать отношения с Израилем.

    «Гражданская ядерная сделка будет одобрена, но она полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным Авраамским договорам», – заявил Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что отказ от этого условия приведет к аннулированию достигнутых договоренностей.

    Израильская сторона активно выступает против саудовской ядерной программы, опасаясь начала региональной гонки вооружений. При этом наследный принц Мухаммед ибн Салман ранее предупреждал о готовности создать собственное оружие в случае успешных разработок Ирана.

    Документ предусматривает двухлетнее изучение возможности обогащения урана на саудовской территории. Процесс должен проходить под строгим контролем американских специалистов без передачи секретных технологий местным властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласовал договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект двустороннего соглашения без соблюдения строгих стандартов нераспространения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии надежных гарантий против создания Эр-Риядом ядерного оружия.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    23 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Цены на газ в Германии с 2020 года выросли в пять раз

    Tекст: Денис Тельманов

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше по сравнению с 2020 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее признал, что отсутствие поставок из России спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис.

    «В 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час на границе Германии. В то время большая часть газа поступала из России. Европейская торговая цена в начале недели составляла чуть более 60 евро. До начала конфликта на Ближнем Востоке она составляла около 31 евро», – пишет издание.

    В настоящее время основным поставщиком газа в Германию является Норвегия, обеспечивающая около 44% потребностей страны. Нидерланды поставляют 24%, а Бельгия – 21%. Через СПГ-терминалы поступает лишь немногим более 10% импортного топлива.

    При этом норвежская компания Equinor за второй квартал 2026 года увеличила прибыль на 77% в годовом выражении, хотя добыча газа выросла всего на 3%.

    Журналисты отмечают, что Берлину не удастся найти более дешевые альтернативы в ближайшей перспективе.

    Экономика страны уже несколько лет находится в состоянии стагнации, усугубляемой высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отсутствие поставок из России главной причиной затяжного энергетического кризиса.

    Европейские компании сильно отстали от графика заполнения подземных хранилищ газа перед зимой.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало резкий скачок биржевых котировок на энергоносители.

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    23 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Полиция ФРГ задержала устроившего поножовщину в торговом центре мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    В Штутгарте правоохранители арестовали подозреваемого в вооруженном нападении на посетительницу комплекса. Масштабная операция с привлечением вертолета завершилась поимкой злоумышленника, тяжело ранившего 47-летнюю женщину на территории молла Milaneo.

    Правоохранительные органы Германии поймали предполагаемого преступника, напавшего на посетительницу в Штутгарте, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на территории крупного коммерческого объекта.

    «В торговом центре Milaneo в Штутгарте 47-летняя женщина получила ножевые ранения. Сначала полиция оцепила здание, чтобы не дать нападавшему скрыться», – цитируют журналисты публикацию газеты Bild. Позже злоумышленника обнаружили и задержали уже за пределами оцепленной зоны.

    Для поимки беглеца силовики полностью перекрыли все входы и выходы из комплекса. Воздушное наблюдение за прилегающими улицами велось с помощью полицейского вертолета. Прибывшие на место происшествия врачи оперативно оказали помощь пострадавшей.

    Точные мотивы и обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Следователи продолжают собирать улики и изучают записи с камер видеонаблюдения, при этом сам торговый комплекс уже возобновил работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года полиция ФРГ задержала подозреваемого в нападении с ножом на посетителей бара в Билефельде.

    В июне того же года вооруженная женщина напала на прохожих в Мюнхене. В прошлом месяце мужчина с ножом ранил нескольких посетителей торгового центра в Краснодаре.

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    24 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Экс-посол Британии Мюррей заявил о прокси-войне Запада на Украине

    Экс-посол Мюррей назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны ведут прямую прокси-войну против России, поставляя Киеву произведенные и профинансированные за рубежом вооружения, заявил шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

    «Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», – сказал он РИА «Новости».

    Мюррей отметил, что большинство ракет, применяемых против России, производится в США, а в будущем их выпуск планируется в Британии и Германии. А это чревато перерастанием конфликта в общеевропейскую войну.

    Экс-посол высказался по поводу людей с военным складом ума, принимающих сегодня глобальные решения, и назвал главной причиной эскалации финансовые интересы.

    «Как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего» сказал – он.

    Нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап – к масштабной гонке вооружений. Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем.

    “Возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», – с ужасом отметил он.

    По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. А вероятность их применения выше.

    Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины – «крайне опасная ситуация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России. Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией. Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом.


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    24 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по союзникам США

    Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

    Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

    «Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

    Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.

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    24 июля 2026, 08:28 • Новости дня
    Иранские дроны ударили по американским базам

    Иранская армия атаковала базы США в Бахрейне и Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    Целями атаки иранских одноразовых дронов стали военные объекты в Бахрейне и Иордании, передает РИА «Новости». Удары пришлись по местам проживания американских солдат.

    «Армия Ирана объявила, что... этим утром целью ее одноразовых ударных беспилотников стали резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и крупные ангары, а также места проживания сил США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», – сообщил анал Press TV.

    Кроме того, атаке подверглась авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Там целями беспилотников стали ангары для технического обслуживания авиации и жилые помещения американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия нанесла удары беспилотниками по военной базе США в Бахрейне.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил радар на бахрейнском аэродроме Шейх-Иса.

    Вооруженные силы исламской республики атаковали системы связи американских военных на территории Иордании.

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    24 июля 2026, 11:28 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили склад боеприпасов армии США в Кувейте

    КСИР полностью уничтожил крупный склад боеприпасов на базе армии США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабной атаки тяжелых беспилотников на кувейтской авиабазе Али ас-Салем ликвидированы крупные хранилища вооружений и ангары американских войск.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке беспилотников, передает РИА Новости.

    «Поборники ислама в продолжение операции против армии США в ответ на преступления Большого сатаны около часа назад в ходе 27 волны операции «Победа 2» нанесли удары сверхтяжелыми продвинутыми БПЛА по очень большому складу боеприпасов на американской базе Али ас-Салем и полностью уничтожили его последовательными взрывами», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным иранской стороны, в ходе налета ликвидированы шесть крупных ангаров, а еще три получили серьезные повреждения. В результате этих ударов множество американских военнослужащих были убиты и ранены.

    Обострение произошло после срыва меморандума о перемирии от 18 июня. Американские силы возобновили удары 8 июля из-за предполагаемой угрозы судам в Ормузском проливе. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и ответил атаками по ближневосточным базам.

    Президент США 9 июля заявил, что соглашение о прекращении огня больше не действует. Это спровоцировало возобновление конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США в Кувейте.

    Атака беспилотников привела к потере американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Иранские дроны ранее атаковали центры материально-технического обеспечения противника.

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    24 июля 2026, 06:10 • Новости дня
    NYT узнала об отказе Тегерана от предложения Вашингтона о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в четверг отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, переданное Тегерану премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, сообщила NYT.

    Неудачная попытка посредничества Ирана произошла на фоне угроз Трампа эскалировать войну и нанести удары по важнейшей инфраструктуре Ирана. Чиновники, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что поездка премьер-министра Али аз-Заиди в Иран состоялась после его недавней встречи с Трампом в Белом доме, пишет New York Times (NYT).

    Детали предложения о прекращении огня не ясны. Однако иранские официальные лица заявили, что это единственное предложение, которое имеется в наличии, и их правительство не заинтересовано во временном соглашении, которое оставляет вопрос контроля над Ормузским проливом нерешенным.

    По сообщениям местных СМИ, аз-Заиди отправился в Тегеран с делегацией высокопоставленных иракских чиновников и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главным переговорщиком Ирана бригадным генералом Мохаммедом Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Господин Аракчи заявил, что аз-Заиди поделился своими «взглядами и впечатлениями» от поездки в Вашингтон, но у Тегерана и Вашингтона уже достаточно посредников.

    «Проблема не в передаче сообщений. Проблема в американском мировоззрении, которое нелогично, жадно и склонно к контролю», – заявил глава МИД Ирана.

    Два иранских чиновника заявили газете, что вооруженные силы страны предвидят и готовятся к возможности расширения войны, если Трамп выполнит свои угрозы нанести удар по столице Тегерану и критически важной инфраструктуре.

    В этом случае, по словам чиновников, Иран расширит войну на региональный уровень, в том числе нанеся удар по Тель-Авиву и попросив своих союзников-хуситов перекрыть Баб-эль-Мандеб, стратегически важный водный путь в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. США заявили о готовности к масштабной атаке на Иран. Глава Белого дома заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.

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    24 июля 2026, 09:37 • Новости дня
    Цена страховки морских перевозок в Красном море выросла в два раза

    Reuters: Стоимость страхования грузов в Красном море поднялась вдвое

    Tекст: Мария Иванова

    Атаки йеменских хуситов на гражданские суда привели к резкому подорожанию страхования военных рисков для морских грузоперевозок на Ближнем Востоке.

    Стоимость страховки грузов, следующих через южную часть Красного моря, увеличилась в два раза после участившихся атак йеменского движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Изменение ставок на покрытие военных рисков приведет к росту затрат на каждый рейс на сотни тысяч долларов.

    В четверг мятежники сообщили об ударах ракетами и беспилотниками по нефтяным танкерам Encelia и Layla. По их утверждению, суда нарушили морскую блокаду Саудовской Аравии. В результате атаки на Encelia в носовой части вспыхнул пожар.

    Хуситы объявили о блокаде за несколько дней до инцидента, обвинив Эр-Рияд в многолетнем «разграблении национальных богатств» Йемена. В ответ аравийская коалиция 21 июля запустила меры по защите торгового судоходства в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы заявили о проведении военной операции против двух саудовских нефтяных танкеров.

    В прошлом году страховые тарифы для проходящих через Красное море судов выросли до 1% от их стоимости.

    В результате одной из атак у побережья Йемена затонул греческий сухогруз Eternity C.

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    24 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мерц перетасовал правительство ФРГ из-за скандала с суррогатным материнством

    Мерц анонсировал новые министерские назначения после скандальной отставки Шпана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров после резонансного ухода лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана.

    Фридрих Мерц представил план обновления состава высшего руководства страны, передает РИА «Новости».

    Катализатором изменений стал  уход Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС, о котором стало известно 18 июля. Политик покинул должность на фоне резонансной истории с рождением ребенка от суррогатной матери в США.

    «Маркус Зедер и я очень быстро пришли к согласию о том, чтобы предложить кандидатуру Торстена Фрая на пост нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. В качестве преемника я могу предложить Нину Варкен», – заявил канцлер на специальной пресс-конференции.

    Выступление политика транслировал канал Phoenix. Варкен не только возглавит ведомство канцлера, но и получит портфель министра по особым поручениям. В свою очередь, кресло министра здравоохранения займет действующий генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

    Голосование по утверждению Фрая на новую должность запланировано на 29 июля. В Германии процедура суррогатного материнства строго запрещена законом, что и стало причиной нынешнего политического кризиса.

    Торстен Фрай ответил на все вопросы избирателей на портале обратной связи.

    Ранее руководство Христианско-демократического союза обсуждало вариант досрочной отставки Фридриха Мерца.

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