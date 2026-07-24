Иранская армия атаковала беспилотниками три военные базы США

Иранские беспилотники нанесли удары по трем военным базам США в Кувейте

Tекст: Мария Иванова

Атака затронула сразу три объекта на кувейтской территории, передает РИА «Новости».

«В ходе 25-й волны операции «Молния» армия Исламской Республики Иран в ответ на агрессию… врага некоторое время назад нанесла удары БПЛА «Arash» по складам оборудования террористической армии США на базе Аль-Удейри, местам дислокации американских военных на базе Кэмп-Доха и местам дислокации высокомерного врага на базе Арифджан в Кувейте», – сообщила пресс-служба ведомства.

Обострение ситуации произошло после того, как американские военные провели несколько серий атак на иранскую территорию начиная с восьмого июля. Центральное командование Вооруженных сил США оправдывало эти действия ответом на инциденты с коммерческими судами в Ормузском проливе.

Ранее, 18 июня, стороны подписали меморандум о завершении конфликта, длившегося с 28 февраля. Однако Тегеран обвинил Вашингтон в срыве договоренностей о прекращении боевых действий. В свою очередь, президент США Дональд Трамп девятого июля публично объявил о расторжении перемирия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал американские обстрелы иранской территории нарушением мирного меморандума.

Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте. Позже Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по американской военной инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.