МВД: Виновник гибели шести подростков в Татарстане водил без прав

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, который не имел права управления транспортными средствами», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным ГУ МЧС по республике, легковой автомобиль врезался в дерево, после чего салон загорелся. В машине находились семь человек, шесть из них погибли на месте. Предварительно установлено, что жертвами стали подростки 15-16 лет.

Единственный выживший в аварии подросток получил 30% ожогов тела. Он доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани

Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Пациент находится в сознании и получает всю необходимую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами этой ночной автокатастрофы с участием легкового автомобиля Chevrolet Lanos стали шесть человек. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.