Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом

Президент США изменил параметры подписанного накануне соглашения, передает The Washington Post.
Договор о развитии гражданской атомной энергетики оказался под угрозой срыва из-за требования нормализовать отношения с Израилем.
«Гражданская ядерная сделка будет одобрена, но она полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным Авраамским договорам», – заявил Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что отказ от этого условия приведет к аннулированию достигнутых договоренностей.
Израильская сторона активно выступает против саудовской ядерной программы, опасаясь начала региональной гонки вооружений. При этом наследный принц Мухаммед ибн Салман ранее предупреждал о готовности создать собственное оружие в случае успешных разработок Ирана.
Документ предусматривает двухлетнее изучение возможности обогащения урана на саудовской территории. Процесс должен проходить под строгим контролем американских специалистов без передачи секретных технологий местным властям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласовал договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.
Белый дом подготовил беспрецедентный проект двустороннего соглашения без соблюдения строгих стандартов нераспространения.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии надежных гарантий против создания Эр-Риядом ядерного оружия.