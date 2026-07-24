Грузовик с военными попал в смертельное ДТП в Белоруссии

Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, два человека погибли

Tекст: Мария Иванова

Авария с участием грузопассажирского транспорта произошла утром на 12-м километре автодороги Осиповичи – Барановичи, передает РИА «Новости». На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

«Следователи работают на месте опрокидывания автомобиля с военнослужащими. Возбуждено уголовное дело», – заявили в Следственном комитете республики.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением при повороте на главной дороге. В результате машина по инерции вылетела в кювет и перевернулась.

Жертвами автокатастрофы стали два человека. Еще 14 пострадавших доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

В мае следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания рейсового транспорта в Мордовии.

В конце прошлого года на трассе в Витебской области Белоруссии перевернулся международный автобус.