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    24 июля 2026, 10:44 • Новости дня

    Россия решила организовать визит Лаврова в Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское внешнеполитическое ведомство занимается организацией поездки главы МИД Сергея Лаврова в Иран, сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко.

    «Мы над этим работаем», – ответил дипломат на вопрос о возможных сроках поездки, передает ТАСС.

    Он добавил, что Москва считает важным продолжение диалога между Ираном и Соединенными Штатами.

    По словам Руденко, это необходимо для предотвращения негативных последствий для всего Ближнего Востока. Замминистра отметил, что недавние удары США по иранской территории рассматриваются Россией как одностороннее нарушение заключенного ранее ирано-американского меморандума.

    В июне главы МИД России и Ирана обсудили подготовку меморандума для старта прямых контактов Тегерана и Вашингтона.

    Позже Сергей Лавров назвал американские удары по иранской территории нарушением этих договоренностей.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи предостерег другие страны от поддержки агрессии США.

    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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    23 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов

    Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость барреля эталонной марки может достигнуть рекордных значений на фоне надвигающегося глобального энергетического кризиса, который приближается с каждым днем и не без помощи США, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Скромное предсказание: мы увидим самые высокие цены на нефть в истории человечества. Цунами энергетического кризиса наступает», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев добавил к записи репост Эрика Доэрти, американского журналиста и политического обозревателя, который разместил новость о заявленной президентом США Дональдом Трампом грядущей «массированной атаке» на Иран.

    Чуть раньше Дмитриев сделал репост материала в Financial Times о том, что нефть достигла стодолларовой отметки.

    «Снова на пути к 150 долларов плюс», – написал глава РФПИ.

    Днем 23 июля цена марки Brent на бирже ICE превысила 100 долларов впервые с 26 мая, а к вечеру рекорд 22 мая был обновлен, когда цены превысили 101 доллар за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро. В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.




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    23 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Рубио сообщил о скором изменении переговорной позиции Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ожидает, что Тегеран в ближайшее время изменит свою позицию и пойдет на соглашение из-за растущего ущерба для страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты считают, что Иран пока не готов к заключению сделки, однако ситуация может измениться в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, ущерб для исламской республики будет расти с каждым днем, пока соглашение не будет достигнуто.

    «Вероятно, они пока не готовы заключить сделку, но вскоре будут готовы, потому что цена, которую они платят, очень высока», – сказал Рубио журналистам в Маниле. Он отметил, что иранская сторона нарушила меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу.

    Американский дипломат также подчеркнул, что США никогда не ставили своей целью смену власти в Иране. Главной задачей Вашингтона остается денуклеаризация республики, чтобы не допустить появления у нее ядерного оружия.

    «Пока выглядит так, что они не готовы к сделке. Поэтому они продолжат платить [за это] цену, и с каждой ночью эта цена становится выше, выше и выше. Может быть, через несколько дней они будут готовы пойти на сделку», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио рассказал о регулярных просьбах Ирана возобновить диалог.

    Накануне глава американской дипломатии обвинил Тегеран в несерьезном отношении к переговорам.

    В начале месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о заинтересованности иранского руководства в дипломатическом урегулировании.

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    23 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков: Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиции Москвы в отношении ядерных технологий не изменилась: все страны, включая Иран и Саудовскую Аравию, имеют право на мирный атом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на фоне сообщений министерства энергетики США о подписании с Эр-Риядом соглашения о сотрудничестве в области развития мирного атома.

    Теперь этот документ предстоит рассмотреть американскому Конгрессу. Песков также добавил, что позиция России по вопросу нераспространения ядерного оружия остается хорошо известной и неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о строгих мерах контроля для саудовской ядерной программы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил право Ирана на обогащение урана в невоенных целях.

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    24 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по союзникам США

    Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

    Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

    «Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

    Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.

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    24 июля 2026, 08:28 • Новости дня
    Иранские дроны ударили по американским базам

    Иранская армия атаковала базы США в Бахрейне и Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    Целями атаки иранских одноразовых дронов стали военные объекты в Бахрейне и Иордании, передает РИА «Новости». Удары пришлись по местам проживания американских солдат.

    «Армия Ирана объявила, что... этим утром целью ее одноразовых ударных беспилотников стали резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и крупные ангары, а также места проживания сил США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», – сообщил анал Press TV.

    Кроме того, атаке подверглась авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Там целями беспилотников стали ангары для технического обслуживания авиации и жилые помещения американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия нанесла удары беспилотниками по военной базе США в Бахрейне.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил радар на бахрейнском аэродроме Шейх-Иса.

    Вооруженные силы исламской республики атаковали системы связи американских военных на территории Иордании.

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    24 июля 2026, 05:44 • Новости дня
    При ударе США по городу в Иране погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки американских сил на иранский город Ахваз погибли четыре человека, также пострадало еще несколько человек, сообщили иранские СМИ.

    Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали в ходе удара американских военных по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Ранее сообщалось, что общее число жертв американских атак в Иране достигло 38 человек.

    Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи ударов по иранской территории.

    До этого в результате обстрела объектов в районе города Ахваз погибли три человека.

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    24 июля 2026, 11:28 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили склад боеприпасов армии США в Кувейте

    КСИР полностью уничтожил крупный склад боеприпасов на базе армии США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабной атаки тяжелых беспилотников на кувейтской авиабазе Али ас-Салем ликвидированы крупные хранилища вооружений и ангары американских войск.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке беспилотников, передает РИА Новости.

    «Поборники ислама в продолжение операции против армии США в ответ на преступления Большого сатаны около часа назад в ходе 27 волны операции «Победа 2» нанесли удары сверхтяжелыми продвинутыми БПЛА по очень большому складу боеприпасов на американской базе Али ас-Салем и полностью уничтожили его последовательными взрывами», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным иранской стороны, в ходе налета ликвидированы шесть крупных ангаров, а еще три получили серьезные повреждения. В результате этих ударов множество американских военнослужащих были убиты и ранены.

    Обострение произошло после срыва меморандума о перемирии от 18 июня. Американские силы возобновили удары 8 июля из-за предполагаемой угрозы судам в Ормузском проливе. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и ответил атаками по ближневосточным базам.

    Президент США 9 июля заявил, что соглашение о прекращении огня больше не действует. Это спровоцировало возобновление конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США в Кувейте.

    Атака беспилотников привела к потере американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Иранские дроны ранее атаковали центры материально-технического обеспечения противника.

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    24 июля 2026, 06:10 • Новости дня
    NYT узнала об отказе Тегерана от предложения Вашингтона о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в четверг отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, переданное Тегерану премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, сообщила NYT.

    Неудачная попытка посредничества Ирана произошла на фоне угроз Трампа эскалировать войну и нанести удары по важнейшей инфраструктуре Ирана. Чиновники, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что поездка премьер-министра Али аз-Заиди в Иран состоялась после его недавней встречи с Трампом в Белом доме, пишет New York Times (NYT).

    Детали предложения о прекращении огня не ясны. Однако иранские официальные лица заявили, что это единственное предложение, которое имеется в наличии, и их правительство не заинтересовано во временном соглашении, которое оставляет вопрос контроля над Ормузским проливом нерешенным.

    По сообщениям местных СМИ, аз-Заиди отправился в Тегеран с делегацией высокопоставленных иракских чиновников и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главным переговорщиком Ирана бригадным генералом Мохаммедом Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Господин Аракчи заявил, что аз-Заиди поделился своими «взглядами и впечатлениями» от поездки в Вашингтон, но у Тегерана и Вашингтона уже достаточно посредников.

    «Проблема не в передаче сообщений. Проблема в американском мировоззрении, которое нелогично, жадно и склонно к контролю», – заявил глава МИД Ирана.

    Два иранских чиновника заявили газете, что вооруженные силы страны предвидят и готовятся к возможности расширения войны, если Трамп выполнит свои угрозы нанести удар по столице Тегерану и критически важной инфраструктуре.

    В этом случае, по словам чиновников, Иран расширит войну на региональный уровень, в том числе нанеся удар по Тель-Авиву и попросив своих союзников-хуситов перекрыть Баб-эль-Мандеб, стратегически важный водный путь в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. США заявили о готовности к масштабной атаке на Иран. Глава Белого дома заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.

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    24 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    Иранская армия атаковала беспилотниками три военные базы США

    Иранские беспилотники нанесли удары по трем военным базам США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Исламской Республики задействовали дроны для ударов по американским военным объектам на кувейтской территории в ответ на недавнюю агрессию Вашингтона.

    Атака затронула сразу три объекта на кувейтской территории, передает РИА «Новости».

    «В ходе 25-й волны операции «Молния» армия Исламской Республики Иран в ответ на агрессию… врага некоторое время назад нанесла удары БПЛА «Arash» по складам оборудования террористической армии США на базе Аль-Удейри, местам дислокации американских военных на базе Кэмп-Доха и местам дислокации высокомерного врага на базе Арифджан в Кувейте», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Обострение ситуации произошло после того, как американские военные провели несколько серий атак на иранскую территорию начиная с восьмого июля. Центральное командование Вооруженных сил США оправдывало эти действия ответом на инциденты с коммерческими судами в Ормузском проливе.

    Ранее, 18 июня, стороны подписали меморандум о завершении конфликта, длившегося с 28 февраля. Однако Тегеран обвинил Вашингтон в срыве договоренностей о прекращении боевых действий. В свою очередь, президент США Дональд Трамп девятого июля публично объявил о расторжении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал американские обстрелы иранской территории нарушением мирного меморандума.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте. Позже Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по американской военной инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.

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    24 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Трамп заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана

    Трамп возместит ущерб судам в Ормузе из замороженных активов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Находящиеся под контролем США иранские активы будут использоваться для компенсации возможного ущерба судам и морским грузам в ходе конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети.

    «Пожалуйста, позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что до дальнейшего уведомления, начиная с этого момента, любой ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо связанному с ними, будет оплачиваться иранскими деньгами, которые находятся в распоряжении Соединенных Штатов под контролем», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что убытки могут быть очень существенными, но свое решение он считает «справедливым поступком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. США заявили о готовности к масштабной атаке на Иран. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе.

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    24 июля 2026, 12:08 • Новости дня
    Американский снаряд ударил по иранскому порту на Каспии

    Власти Ирана подтвердили попадание снаряда США по объекту в порту Энзели

    Tекст: Мария Иванова

    Ударный боеприпас вооруженных сил США поразил инфраструктурный объект на территории северного прикаспийского города Энзели.

    Инцидент произошел в провинции Гилян, передает РИА «Новости». Местный губернатор Хади Хакшенас официально подтвердил факт атаки.

    «Сегодня утром в одну из точек порта Энзели попал американский снаряд», – приводит его слова государственная телерадиокомпания.

    Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия от 18 июня. С этого момента американские военные провели несколько серий атак по территории исламской республики.

    Центральное командование США оправдывает свои действия защитой коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, обвинив Вашингтон в срыве меморандума о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении перемирия с Ираном.

    Позже американские военные разрушили аэропорт и мост на юге исламской республики.

    Накануне Соединенные Штаты атаковали два иранских поисково-спасательных судна.

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