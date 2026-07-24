Совфед принял обращение с осуждением милитаризации Европейского союза

Tекст: Мария Иванова

Совет Федерации на заседании в пятницу осудил милитаризацию Евросоюза и накачку киевского режима оружием. Соответствующее обращение направлено к ООН, парламентам мира и международным парламентским организациям, передает РИА «Новости».

Документ был принят в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда.

«Совет Федерации Федерального Собрания РФ решительно осуждает милитаризацию Европейского союза, накачку вооружениями со стороны входящих в него государств неонацистского киевского режима, агрессивные заявления европейских политических и военных деятелей о необходимости быть готовыми к войне с Россией к 2030 году», – отмечается в тексте обращения.

Парламентарии подчеркнули, что безответственный курс ЕС может привести к возрождению гитлеровской политики «Натиск на Восток» и спровоцировать глобальный конфликт. Сенаторы призвали международное сообщество признать блокаду Ленинграда актом геноцида, осудить реабилитацию нацизма странами Запада и выступить против поддержки преступного режима на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны активно наращивают свои военные бюджеты.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский зафиксировал масштабную милитаризацию Европы.

Посол России в Бельгии Денис Гончар указал на целенаправленную подготовку населения Евросоюза к вооруженному конфликту.