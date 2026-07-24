Личные данные польских военных утекли в Сеть

Данные сотен военных специалистов Польши оказались в открытом доступе

Tекст: Мария Иванова

Личные данные 400 военнослужащих важнейшей воинской части Польши попали в сеть, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Onet.

В открытом доступе оказались имена, фамилии, уникальные личные номера PESEL и подробная финансовая информация военных.

«Имена, фамилии, номера PESEL и подробная финансовая информация почти 400 военнослужащих важнейшей для государственной безопасности воинской части попали на общедоступный диск OneDrive», – говорится в сообщении.

Утечка затронула 392 специалистов учебного центра связи и информатики в Зегже. В этом учреждении проходят подготовку кадры, отвечающие за кибербезопасность, электронную борьбу и системы управления во всех Вооруженных силах Польши. Военный эксперт генерал Ярослав Громадзиньский отметил, что инцидент представляет серьезную угрозу и может быть использован иностранными разведками.

По словам генерала, последствия утечки могут быть крайне тяжелыми, поскольку конфиденциальная информация оказалась в открытом доступе. Министерство национальной обороны Польши в ответ на запросы журналистов ограничилось кратким заявлением о том, что в настоящее время ведется разбирательство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года министр обороны Польши потребовал арестовать виновного в выбросе секретных военных документов на свалку.

В феврале польская контрразведка задержала высокопоставленного чиновника Минобороны за шпионаж.

Ранее неизвестные хакеры совершили кибератаку на серверы польского государственного информационного агентства.