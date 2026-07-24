В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США

Депутат Вассерман: «Черный список» Пентагона из российских вузов навредит самим США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«США считают угрозой своей нацбезопасности деятельность любых частных и государственных институтов, которые помогают купировать американское давление на суверенные государства. В данном случае речь идет о России. Именно поэтому наши вузы и НИИ попали в «черный список» Пентагона», – считает Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению.

По словам депутата, ко включению вузов и НИИ в список Пентагона могла привести любая деятельность их научного, преподавательского или даже ученического состава. «Например, это могли быть какие-то проекты Высшей школы экономики по снижению эффекта американского санкционного давления на Россию. Либо инициативы МГТУ им. Баумана по сугубо гражданским техническим направлениям», – рассуждает собеседник.

Российские институты должны расценивать решение Пентагона как высокую оценку своей деятельности в укреплении соответствующих отраслей, уверен парламентарий. «Наделение статусом угрозы нацбезопасности США подчеркивает значимость работы любого субъекта – будь то вуз, НИИ или отдельный ученый», – добавил Вассерман.

Собеседник рассказал, что несколько лет назад сам получил уведомление от МИД Британии о наложении дополнительных личных санкций к уже существовавшим ограничениям. «Подданным ее величества запретили оказывать мне какие бы то ни было юридические услуги. В ответном письме я поблагодарил британскую сторону за столь высокую оценку моей деятельности на благо России», – вспомнил депутат.

«Более того, решение Пентагона весьма осложнит или даже закроет для граждан США взаимодействие с указанными вузами, НИИ, их учеными и преподавателями. Не нужно недооценивать этот эффект – американское научное сообщество довольно широко пользовалось опцией сотрудничества с российскими коллегами», – указал собеседник.

Кроме того, акцентировал Вассерман, выпускникам включенных в «черный список» вузов станет сложнее устраиваться на работу в американские государственные и частные компании, или корпорации, работающие в интересах США. «Абитуриенты, заведомо ориентирующиеся на трудоустройство за рубежом, станут выбирать другие вузы для получения высшего образования. Тем самым они оставят свободными места для молодых людей, планирующих по-настоящему связать свое будущее с работой на благо России», – резюмировал парламентарий.

Ранее Пентагон внес 33 вуза и НИИ России в список угроз нацбезопасности США. Всего в реестре указаны 130 академических и исследовательских организации, в том числе из Китая и Ирана, говорится в сообщении американского военного ведомства. «Указанные учреждения занимаются деятельностью, которая повышает вероятность нецелевого использования средств, выделяемых Вашингтоном на исследования и разработки. Это позволяет враждебным государственным структурам вмешиваться в дела США, что напрямую угрожает национальной безопасности и научной целостности Америки», – отмечается в коммюнике.

В список, среди прочего, включены МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Баумана, Московский авиационный институт, Военно-морская академия им. Кузнецова, Уральский федеральный университет, НГУ им. Лобачевского, МИРЭА, структуры Российской академии наук.

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