Минтранс сообщил о разработке нового дорожного знака для многодетных семей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инициатива призвана облегчить жизнь большим семьям при посещении значимых городских локаций, передает РИА «Новости».

«Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций», – подчеркнули в ведомстве.

Предлагается семь возможных вариантов дизайна. Гражданам предлагают выбрать наиболее удачный эскиз, который в будущем интегрируют в проект семейноцентричной городской среды. Голосование продлится до 14 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей.

Ранее ведомство рекомендовало выделять специальные парковочные места родителям с детьми у объектов транспорта.

Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о праве на бесплатную стоянку одного автомобиля многодетной семьи.